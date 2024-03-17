https://ria.ru/20240317/putin-1933805318.html
Владимир Путин посетил свой предвыборный штаб. Прямая трансляция
Владимир Путин посетил свой предвыборный штаб. Прямая трансляция - РИА Новости, 17.03.2024
Владимир Путин посетил свой предвыборный штаб. Прямая трансляция
Владимир Путин посетил свой предвыборный штаб. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:42
2024-03-17T23:42
2024-03-17T23:42
политика
владимир путин
россия
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Владимир Путин посетил свой предвыборный штаб.
россия
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Владимир Путин в избирательном штабе
8600485 17.01.2024 17 января 2024. Президент РФ Владимир Путин во время посещения, в рамках избирательной компании, своего избирательного штаба в Гостином дворе в Москве. Гавриил Григоров / POOL
2024-03-17T23:42
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PT77M52S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, россия, видео
Политика, Владимир Путин, Россия
Владимир Путин посетил свой предвыборный штаб. Прямая трансляция
Владимир Путин посетил свой предвыборный штаб.
2024-03-17T23:42
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PT77M52S
Владимир Путин посетил свой предвыборный штаб.