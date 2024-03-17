https://ria.ru/20240317/putin-1933805318.html

Владимир Путин посетил свой предвыборный штаб. Прямая трансляция

Владимир Путин посетил свой предвыборный штаб. Прямая трансляция - РИА Новости, 17.03.2024

Владимир Путин посетил свой предвыборный штаб. Прямая трансляция

Владимир Путин посетил свой предвыборный штаб. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:42

2024-03-17T23:42

2024-03-17T23:42

политика

владимир путин

россия

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Владимир Путин посетил свой предвыборный штаб.

россия

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LIVE: Владимир Путин в избирательном штабе

8600485 17.01.2024 17 января 2024. Президент РФ Владимир Путин во время посещения, в рамках избирательной компании, своего избирательного штаба в Гостином дворе в Москве. Гавриил Григоров / POOL

2024-03-17T23:42

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