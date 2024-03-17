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Путин набирает на выборах президента в Москве 88,8 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
21:47 17.03.2024дополняется ...
https://ria.ru/20240317/putin-1933805081.html
Путин набирает на выборах президента в Москве 88,8 процента голосов
Путин набирает на выборах президента в Москве 88,8 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин набирает на выборах президента в Москве 88,8 процента голосов
РИА Новости РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:47
2024-03-17T21:47
выборы президента россии — 2024
политика
москва
владимир путин
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РИА НовостиПУТИН НАБИРАЕТ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА В МОСКВЕ 88,8% ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ 70,09% ПРОТОКОЛОВ - ДАННЫЕ ШТАБА ПО НАБЛЮДЕНИЮ
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политика, москва, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Владимир Путин
Путин набирает на выборах президента в Москве 88,8 процента голосов

Путин лидирует на выборах президента в Москве с 88,8 процента голосов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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РИА Новости
ПУТИН НАБИРАЕТ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА В МОСКВЕ 88,8% ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ 70,09% ПРОТОКОЛОВ - ДАННЫЕ ШТАБА ПО НАБЛЮДЕНИЮ
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаМоскваВладимир Путин
 
 
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