https://ria.ru/20240317/putin-1933805081.html
Путин набирает на выборах президента в Москве 88,8 процента голосов
Путин набирает на выборах президента в Москве 88,8 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин набирает на выборах президента в Москве 88,8 процента голосов
РИА Новости РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:47
2024-03-17T21:47
2024-03-17T21:47
выборы президента россии — 2024
политика
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916101098_0:17:3084:1751_1920x0_80_0_0_905eff1bc59b3573b66c141e95d72cad.jpg
РИА НовостиПУТИН НАБИРАЕТ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА В МОСКВЕ 88,8% ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ 70,09% ПРОТОКОЛОВ - ДАННЫЕ ШТАБА ПО НАБЛЮДЕНИЮ
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916101098_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_c41f28d0bb138d80588dae498686477b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Владимир Путин
Путин набирает на выборах президента в Москве 88,8 процента голосов
Путин лидирует на выборах президента в Москве с 88,8 процента голосов