https://ria.ru/20240317/putin-1933801345.html
Путин лидирует в Мордовии с 94,28 процента голосов
Путин лидирует в Мордовии с 94,28 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Мордовии с 94,28 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Мордовии с 94,28% голосов после обработки 0,41% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:36
2024-03-17T21:36
2024-03-17T21:37
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Мордовии с 94,28% голосов после обработки 0,41% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 94,28%, голосов, Николай Харитонов – 3,32%, Леонид Слуцкий – 1,66%, Владислав Даванков – 0,37%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Путин лидирует в Мордовии с 94,28 процента голосов
Путин лидирует в Мордовии с 94,28% голосов после обработки 0,41% протоколов