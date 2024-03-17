Рейтинг@Mail.ru
Путин лидирует в Архангельской области с 79,48 процентов голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
21:22 17.03.2024 (обновлено: 21:24 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/putin-1933797242.html
Путин лидирует в Архангельской области с 79,48 процентов голосов
Путин лидирует в Архангельской области с 79,48 процентов голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Архангельской области с 79,48 процентов голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Архангельской области с 79,48% после обработки 6,22% протоколов, свидетельствуют обнародованные первые... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:22
2024-03-17T21:24
политика
архангельская область
выборы президента россии — 2024
россия
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
совет федерации рф
владислав даванков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933012297_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_b2fbb4d05bd36c31760245e7c6f82502.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Архангельской области с 79,48% после обработки 6,22% протоколов, свидетельствуют обнародованные первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 79,48% голосов, Владислав Даванков – 7,83%, Леонид Слуцкий – 5,40%, Николай Харитонов – 4,83%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
https://ria.ru/20240317/putin-1933793562.html
архангельская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933012297_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1377e31b307c40fb3c317e1c55a47c59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, архангельская область, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, владислав даванков
Политика, Архангельская область, Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, Владислав Даванков
Путин лидирует в Архангельской области с 79,48 процентов голосов

Путин лидирует в Архангельской области с 79,48% после обработки 6,22% протоколов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Архангельской области с 79,48% после обработки 6,22% протоколов, свидетельствуют обнародованные первые данные ЦИК РФ.
Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 79,48% голосов, Владислав Даванков – 7,83%, Леонид Слуцкий – 5,40%, Николай Харитонов – 4,83%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Путин по первым данным лидирует в Нижегородской области на выборах
Вчера, 21:08
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаАрхангельская областьРоссияВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФВладислав Даванков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала