https://ria.ru/20240317/putin-1933797242.html

Путин лидирует в Архангельской области с 79,48 процентов голосов

Путин лидирует в Архангельской области с 79,48 процентов голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует в Архангельской области с 79,48 процентов голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Архангельской области с 79,48% после обработки 6,22% протоколов, свидетельствуют обнародованные первые... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:22

2024-03-17T21:22

2024-03-17T21:24

политика

архангельская область

выборы президента россии — 2024

россия

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

владислав даванков

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Архангельской области с 79,48% после обработки 6,22% протоколов, свидетельствуют обнародованные первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 79,48% голосов, Владислав Даванков – 7,83%, Леонид Слуцкий – 5,40%, Николай Харитонов – 4,83%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.

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политика, архангельская область, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, владислав даванков