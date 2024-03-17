https://ria.ru/20240317/putin-1933797242.html
Путин лидирует в Архангельской области с 79,48 процентов голосов
Путин лидирует в Архангельской области с 79,48 процентов голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Архангельской области с 79,48 процентов голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Архангельской области с 79,48% после обработки 6,22% протоколов, свидетельствуют обнародованные первые... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:22
2024-03-17T21:22
2024-03-17T21:24
политика
архангельская область
выборы президента россии — 2024
россия
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
совет федерации рф
владислав даванков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Архангельской области с 79,48% после обработки 6,22% протоколов, свидетельствуют обнародованные первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 79,48% голосов, Владислав Даванков – 7,83%, Леонид Слуцкий – 5,40%, Николай Харитонов – 4,83%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
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политика, архангельская область, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, владислав даванков
Политика, Архангельская область, Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, Владислав Даванков
Путин лидирует в Архангельской области с 79,48 процентов голосов
Путин лидирует в Архангельской области с 79,48% после обработки 6,22% протоколов