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Путин по первым данным лидирует на выборах президента в Саратовской области

Путин по первым данным лидирует на выборах президента в Саратовской области - РИА Новости, 17.03.2024

Путин по первым данным лидирует на выборах президента в Саратовской области

Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Саратовской области с 89,34% после обработки 21,18% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:10

2024-03-17T21:10

2024-03-17T21:10

выборы президента россии — 2024

политика

саратовская область

владимир путин

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САРАТОВ, 17 мар – РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Саратовской области с 89,34% после обработки 21,18% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные избиркома региона. Согласно данным, опубликованным на табло в пресс-центре облизбиркома, Путин набирает 89,34% голосов, Николай Харитонов – 4,93%, Леонид Слуцкий – 2,51%, Владислав Даванков – 2,15%. По данным избиркома Саратовской области, к 18.00 (17.00 мск) воскресенья явка составила 73,60%. Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, тогда итоговая явка в регионе составила 66,49%.

саратовская область

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Россияне на выборах президента за рубежом Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания. В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку. 2024-03-17T21:10 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, саратовская область, владимир путин