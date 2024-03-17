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Путин по первым данным лидирует на выборах президента в Саратовской области
Путин по первым данным лидирует на выборах президента в Саратовской области - РИА Новости, 17.03.2024
Путин по первым данным лидирует на выборах президента в Саратовской области
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Саратовской области с 89,34% после обработки 21,18% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:10
2024-03-17T21:10
2024-03-17T21:10
выборы президента россии — 2024
политика
саратовская область
владимир путин
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САРАТОВ, 17 мар – РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Саратовской области с 89,34% после обработки 21,18% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные избиркома региона. Согласно данным, опубликованным на табло в пресс-центре облизбиркома, Путин набирает 89,34% голосов, Николай Харитонов – 4,93%, Леонид Слуцкий – 2,51%, Владислав Даванков – 2,15%. По данным избиркома Саратовской области, к 18.00 (17.00 мск) воскресенья явка составила 73,60%. Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, тогда итоговая явка в регионе составила 66,49%.
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РИА Новости
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Россияне на выборах президента за рубежом
Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания. В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку.
2024-03-17T21:10
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РИА Новости
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политика, саратовская область, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Саратовская область, Владимир Путин
Путин по первым данным лидирует на выборах президента в Саратовской области
Путин лидирует на выборах в Саратовской области после обработки 21,1% протоколов
САРАТОВ, 17 мар – РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Саратовской области с 89,34% после обработки 21,18% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные избиркома региона.
Согласно данным, опубликованным на табло в пресс-центре облизбиркома, Путин набирает 89,34% голосов, Николай Харитонов – 4,93%, Леонид Слуцкий – 2,51%, Владислав Даванков – 2,15%.
По данным избиркома Саратовской области, к 18.00 (17.00 мск) воскресенья явка составила 73,60%. Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, тогда итоговая явка в регионе составила 66,49%.