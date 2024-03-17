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Путин по первым данным лидирует в Нижегородской области на выборах
Путин по первым данным лидирует в Нижегородской области на выборах - РИА Новости, 17.03.2024
Путин по первым данным лидирует в Нижегородской области на выборах
Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства в Нижегородской области с 87,07% голосов, свидетельствуют первые данные после... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:08
2024-03-17T21:08
2024-03-17T21:08
выборы президента россии — 2024
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства в Нижегородской области с 87,07% голосов, свидетельствуют первые данные после обработки 0,18% протоколов на официальном табло облизбиркома. "Обработка протоколов – 0,18%. Путин В.В. (самовыдвиженец) – 87,07%, Харитонов Н.М. (КПРФ) – 8,11%, Слуцкий Л.Э. (ЛДПР) – 3,06%, Даванков В.А. (партия "Новые люди") – 1,59% избирателей", - приводятся предварительные данные на официальном табло облизбиркома. На выборах президента России 18 марта 2018 года в Нижегородской области Путин набрал 77,26% голосов избирателей. Явка составила 65,98%. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходило три дня – 15, 16 и 17 марта.
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политика, нижегородская область, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Нижегородская область, Россия, Владимир Путин
Путин по первым данным лидирует в Нижегородской области на выборах
Путин набирает 87,07% голосов по первым данным в в Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства в Нижегородской области с 87,07% голосов, свидетельствуют первые данные после обработки 0,18% протоколов на официальном табло облизбиркома.
"Обработка протоколов – 0,18%. Путин В.В. (самовыдвиженец) – 87,07%, Харитонов Н.М. (КПРФ) – 8,11%, Слуцкий Л.Э. (ЛДПР) – 3,06%, Даванков В.А. (партия "Новые люди") – 1,59% избирателей", - приводятся предварительные данные на официальном табло облизбиркома.
На выборах президента России 18 марта 2018 года в Нижегородской области Путин набрал 77,26% голосов избирателей. Явка составила 65,98%.
Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходило три дня – 15, 16 и 17 марта.