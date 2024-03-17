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Путин лидирует на выборах президента в Ярославской области по первым данным
Путин лидирует на выборах президента в Ярославской области по первым данным - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует на выборах президента в Ярославской области по первым данным
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Ярославской области с 78,23% голосов после обработки 2,83% протоколов, свидетельствуют первые данные... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:06
2024-03-17T21:06
2024-03-17T21:16
выборы президента россии — 2024
политика
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Ярославской области с 78,23% голосов после обработки 2,83% протоколов, свидетельствуют первые данные избирательной комиссии региона.Согласно данным онлайн-табло в облизбиркоме, после подсчета 2,83% протоколов Владимир Путин набирает 78,23%, Владислав Даванков - 8,82%, Николай Харитонов - 6,11%, Леонид Слуцкий - 4,20%.На прошлых президентских выборах в 2018 году итоговая явка в Ярославской области составила 64,12%. Тогда голосование проходило в один день, а также не применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ), которое доступно жителям региона на этих выборах.Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, ярославская область, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Ярославская область, Россия, Владимир Путин
Путин лидирует на выборах президента в Ярославской области по первым данным
Путин лидирует на выборах в Ярославской области с 78,23% по первым данным
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Ярославской области с 78,23% голосов после обработки 2,83% протоколов, свидетельствуют первые данные избирательной комиссии региона.
Согласно данным онлайн-табло в облизбиркоме, после подсчета 2,83% протоколов Владимир Путин набирает 78,23%, Владислав Даванков
- 8,82%, Николай Харитонов
- 6,11%, Леонид Слуцкий
- 4,20%.
На прошлых президентских выборах в 2018 году итоговая явка в Ярославской области составила 64,12%. Тогда голосование проходило в один день, а также не применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ), которое доступно жителям региона на этих выборах.
Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.