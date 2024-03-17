https://ria.ru/20240317/putin-1933793072.html

Путин лидирует на выборах президента в Ярославской области по первым данным

Путин лидирует на выборах президента в Ярославской области по первым данным - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует на выборах президента в Ярославской области по первым данным

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Ярославской области с 78,23% голосов после обработки 2,83% протоколов, свидетельствуют первые данные... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:06

2024-03-17T21:06

2024-03-17T21:16

выборы президента россии — 2024

политика

ярославская область

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581089361_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_c45e19c6d8f06d24f794e6de4636b6cb.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Ярославской области с 78,23% голосов после обработки 2,83% протоколов, свидетельствуют первые данные избирательной комиссии региона.Согласно данным онлайн-табло в облизбиркоме, после подсчета 2,83% протоколов Владимир Путин набирает 78,23%, Владислав Даванков - 8,82%, Николай Харитонов - 6,11%, Леонид Слуцкий - 4,20%.На прошлых президентских выборах в 2018 году итоговая явка в Ярославской области составила 64,12%. Тогда голосование проходило в один день, а также не применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ), которое доступно жителям региона на этих выборах.Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

ярославская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, ярославская область, россия, владимир путин