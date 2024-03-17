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Путин на выборах президента России набрал 95,23 процента голосов в ДНР - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
21:04 17.03.2024 (обновлено: 23:04 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/putin-1933792422.html
Путин на выборах президента России набрал 95,23 процента голосов в ДНР
Путин на выборах президента России набрал 95,23 процента голосов в ДНР - РИА Новости, 17.03.2024
Путин на выборах президента России набрал 95,23 процента голосов в ДНР
Владимир Путин на выборах президента России на территории ДНР набирает 95,23%, заявил глава избиркома республики Владимир Высоцкий. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:04
2024-03-17T23:04
политика
россия
донецкая народная республика
выборы президента россии — 2024
владимир высоцкий (автор песен)
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента России на территории ДНР набирает 95,23%, заявил глава избиркома республики Владимир Высоцкий."За (Владислава) Даванкова... 1,33%. За Владимира Путина было подано 1 705 786 голосов, что составляет 95,23%", - заявил Высоцкий на брифинге.За Леонида Слуцкого проголосовали 1,53% избирателей, за Николая Харитонова - 1,62%, уточнил Высоцкий.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933793438.html
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политика, россия, донецкая народная республика, владимир высоцкий (автор песен), леонид слуцкий (политик), владимир путин
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Выборы президента России — 2024, Владимир Высоцкий (автор песен), Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин
Путин на выборах президента России набрал 95,23 процента голосов в ДНР

Путин на выборах президента России набрал в ДНР 95 процентов голосов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента России на территории ДНР набирает 95,23%, заявил глава избиркома республики Владимир Высоцкий.
"За (Владислава) Даванкова... 1,33%. За Владимира Путина было подано 1 705 786 голосов, что составляет 95,23%", - заявил Высоцкий на брифинге.
За Леонида Слуцкого проголосовали 1,53% избирателей, за Николая Харитонова - 1,62%, уточнил Высоцкий.
ЦИК России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Exit Poll ФОМ: Харитонов набирает 4,7%, Даванков —3,6%, Слуцкий - 2,5%
Вчера, 21:08
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир Высоцкий (автор песен)Леонид Слуцкий (политик)Владимир Путин
 
 
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