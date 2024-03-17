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Путин на выборах президента России набрал 95,23 процента голосов в ДНР
Путин на выборах президента России набрал 95,23 процента голосов в ДНР - РИА Новости, 17.03.2024
Путин на выборах президента России набрал 95,23 процента голосов в ДНР
Владимир Путин на выборах президента России на территории ДНР набирает 95,23%, заявил глава избиркома республики Владимир Высоцкий. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:04
2024-03-17T21:04
2024-03-17T23:04
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владимир высоцкий (автор песен)
леонид слуцкий (политик)
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента России на территории ДНР набирает 95,23%, заявил глава избиркома республики Владимир Высоцкий."За (Владислава) Даванкова... 1,33%. За Владимира Путина было подано 1 705 786 голосов, что составляет 95,23%", - заявил Высоцкий на брифинге.За Леонида Слуцкого проголосовали 1,53% избирателей, за Николая Харитонова - 1,62%, уточнил Высоцкий.
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политика, россия, донецкая народная республика, владимир высоцкий (автор песен), леонид слуцкий (политик), владимир путин
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Выборы президента России — 2024, Владимир Высоцкий (автор песен), Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин
Путин на выборах президента России набрал 95,23 процента голосов в ДНР
Путин на выборах президента России набрал в ДНР 95 процентов голосов