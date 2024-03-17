https://ria.ru/20240317/putin-1933792422.html

Путин на выборах президента России набрал 95,23 процента голосов в ДНР

Путин на выборах президента России набрал 95,23 процента голосов в ДНР - РИА Новости, 17.03.2024

Путин на выборах президента России набрал 95,23 процента голосов в ДНР

Владимир Путин на выборах президента России на территории ДНР набирает 95,23%, заявил глава избиркома республики Владимир Высоцкий. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:04

2024-03-17T21:04

2024-03-17T23:04

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выборы президента россии — 2024

владимир высоцкий (автор песен)

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента России на территории ДНР набирает 95,23%, заявил глава избиркома республики Владимир Высоцкий."За (Владислава) Даванкова... 1,33%. За Владимира Путина было подано 1 705 786 голосов, что составляет 95,23%", - заявил Высоцкий на брифинге.За Леонида Слуцкого проголосовали 1,53% избирателей, за Николая Харитонова - 1,62%, уточнил Высоцкий.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933793438.html

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политика, россия, донецкая народная республика, владимир высоцкий (автор песен), леонид слуцкий (политик), владимир путин