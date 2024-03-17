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exit poll: Путин лидирует с рекордным в современной истории числом голосов

exit poll: Путин лидирует с рекордным в современной истории числом голосов - РИА Новости, 17.03.2024

exit poll: Путин лидирует с рекордным в современной истории числом голосов

Владимир Путин, исходя из данных exit poll ВЦИОМ и ФОМ, лидирует на выборах президента РФ, набирая рекордное количество голосов в истории современной России. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:03

2024-03-17T21:03

2024-03-17T21:13

выборы президента россии — 2024

политика

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владимир путин

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин, исходя из данных exit poll ВЦИОМ и ФОМ, лидирует на выборах президента РФ, набирая рекордное количество голосов в истории современной России.На президентских выборах 2018 года Путин набрал рекордное число голосов в истории современной России. За него проголосовало 56,4 миллиона избирателей, он набрал 76,69%.Согласно данным exit poll ФОМ, Путин набирает 87,8% голосов. По данным exit poll ВЦИОМ действующий глава государства получит 87,0% голосов избирателей. По первым данным ЦИК Путин набирает 87,97% голосов на выборах президента РФ после обработки 24,4% протоколов.Ранее в ЦИК сообщили, что общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22%.Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Россияне на выборах президента за рубежом Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания. В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку. 2024-03-17T21:03 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, вциом, фонд "общественное мнение", россия, москва, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов