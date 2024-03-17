https://ria.ru/20240317/putin-1933748035.html
Путин поручил освободить участников СВО от процентов по кредитам
Путин поручил освободить участников СВО от процентов по кредитам - РИА Новости, 17.03.2024
Путин поручил освободить участников СВО от процентов по кредитам
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 апреля внести поправки в закон, чтобы исключить начисление процентов по кредитам на льготный период... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:37
2024-03-17T17:37
2024-03-17T17:37
россия
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933012297_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_b2fbb4d05bd36c31760245e7c6f82502.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 апреля внести поправки в закон, чтобы исключить начисление процентов по кредитам на льготный период для участников СВО, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации обеспечить: а) внесение в законодательство Российской Федерации изменений, исключающих начисление процентов по кредитным договорам (договорам займа) в течение льготного периода, определенного в соответствии с Федеральным законом от 7 октября 2022 года № 377-ФЗ "Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - говорится в поручении.Срок – до 15 апреля 2024 года.Ответственный: премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240317/nalog-1933739476.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933012297_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1377e31b307c40fb3c317e1c55a47c59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил освободить участников СВО от процентов по кредитам
Путин поручил внести поправки для исключения процентов по кредитам бойцам СВО