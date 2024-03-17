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Путин поручил освободить участников СВО от процентов по кредитам - РИА Новости, 17.03.2024
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17:37 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/putin-1933748035.html
Путин поручил освободить участников СВО от процентов по кредитам
Путин поручил освободить участников СВО от процентов по кредитам - РИА Новости, 17.03.2024
Путин поручил освободить участников СВО от процентов по кредитам
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 апреля внести поправки в закон, чтобы исключить начисление процентов по кредитам на льготный период... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:37
2024-03-17T17:37
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 апреля внести поправки в закон, чтобы исключить начисление процентов по кредитам на льготный период для участников СВО, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации обеспечить: а) внесение в законодательство Российской Федерации изменений, исключающих начисление процентов по кредитным договорам (договорам займа) в течение льготного периода, определенного в соответствии с Федеральным законом от 7 октября 2022 года № 377-ФЗ "Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - говорится в поручении.Срок – до 15 апреля 2024 года.Ответственный: премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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россия, владимир путин, михаил мишустин
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил освободить участников СВО от процентов по кредитам

Путин поручил внести поправки для исключения процентов по кредитам бойцам СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 апреля внести поправки в закон, чтобы исключить начисление процентов по кредитам на льготный период для участников СВО, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации обеспечить: а) внесение в законодательство Российской Федерации изменений, исключающих начисление процентов по кредитным договорам (договорам займа) в течение льготного периода, определенного в соответствии с Федеральным законом от 7 октября 2022 года № 377-ФЗ "Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - говорится в поручении.
Срок – до 15 апреля 2024 года.
Ответственный: премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Путин поручил освободить бойцов СВО от уплаты налога на имущество
Вчера, 17:04
 
РоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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