https://ria.ru/20240317/putin-1933746584.html

Путин дал поручение по подготовке кадров на базе университета имени Канта

Путин дал поручение по подготовке кадров на базе университета имени Канта - РИА Новости, 17.03.2024

Путин дал поручение по подготовке кадров на базе университета имени Канта

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить на базе университета имени Канта подготовку кадров в области архитектуры, реконструкции и реставрации... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:32

2024-03-17T17:32

2024-03-17T17:32

калининградская область

владимир путин

иммануил кант

россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить на базе университета имени Канта подготовку кадров в области архитектуры, реконструкции и реставрации архитектурного наследия, говорится на сайте Кремля. Поручения даны после встречи главы государства со студентами из Калининградской области. "Минобрнауки… с правительством Калининградской области и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" обеспечить на базе этой образовательной организации подготовку кадров в области архитектуры, реконструкции и реставрации архитектурного наследия, предусмотрев привлечение для этих целей ведущих российских образовательных и научных организаций в указанной области деятельности, учреждений культуры", - говорится в перечне поручения. Доклады необходимо предоставить до 1 ноября 2024 года и до 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20240317/kampusy-1933744039.html

https://ria.ru/20240216/putin-1927823091.html

калининградская область

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

калининградская область, владимир путин, иммануил кант, россия