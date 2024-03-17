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Путин дал поручение по подготовке кадров на базе университета имени Канта - РИА Новости, 17.03.2024
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17:32 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/putin-1933746584.html
Путин дал поручение по подготовке кадров на базе университета имени Канта
Путин дал поручение по подготовке кадров на базе университета имени Канта - РИА Новости, 17.03.2024
Путин дал поручение по подготовке кадров на базе университета имени Канта
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить на базе университета имени Канта подготовку кадров в области архитектуры, реконструкции и реставрации... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:32
2024-03-17T17:32
калининградская область
владимир путин
иммануил кант
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить на базе университета имени Канта подготовку кадров в области архитектуры, реконструкции и реставрации архитектурного наследия, говорится на сайте Кремля. Поручения даны после встречи главы государства со студентами из Калининградской области. "Минобрнауки… с правительством Калининградской области и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" обеспечить на базе этой образовательной организации подготовку кадров в области архитектуры, реконструкции и реставрации архитектурного наследия, предусмотрев привлечение для этих целей ведущих российских образовательных и научных организаций в указанной области деятельности, учреждений культуры", - говорится в перечне поручения. Доклады необходимо предоставить до 1 ноября 2024 года и до 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20240317/kampusy-1933744039.html
https://ria.ru/20240216/putin-1927823091.html
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калининградская область, владимир путин, иммануил кант, россия
Калининградская область, Владимир Путин, Иммануил Кант, Россия
Путин дал поручение по подготовке кадров на базе университета имени Канта

Путин дал поручение по подготовке кадров в архитектуре в университете Канта

© Фото : БФУ имени Иммануила Канта Аудитория БФУ имени Иммануила Канта
Аудитория БФУ имени Иммануила Канта - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : БФУ имени Иммануила Канта
Аудитория БФУ имени Иммануила Канта . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить на базе университета имени Канта подготовку кадров в области архитектуры, реконструкции и реставрации архитектурного наследия, говорится на сайте Кремля.
Поручения даны после встречи главы государства со студентами из Калининградской области.
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"Минобрнауки… с правительством Калининградской области и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" обеспечить на базе этой образовательной организации подготовку кадров в области архитектуры, реконструкции и реставрации архитектурного наследия, предусмотрев привлечение для этих целей ведущих российских образовательных и научных организаций в указанной области деятельности, учреждений культуры", - говорится в перечне поручения.
Доклады необходимо предоставить до 1 ноября 2024 года и до 1 марта 2025 года.
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