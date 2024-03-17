https://ria.ru/20240317/putin-1933745498.html

Путин поручил проводить конкурс поддержки волонтерства

Путин поручил проводить конкурс поддержки волонтерства - РИА Новости, 17.03.2024

Путин поручил проводить конкурс поддержки волонтерства

Президент России Владимир Путин поручил ежегодно проводить конкурс лучших региональных практик поддержки добровольчества "Регион добрых дел" и обеспечить... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:28

2024-03-17T17:28

2024-03-17T17:28

общество

россия

калининградская область

владимир путин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ежегодно проводить конкурс лучших региональных практик поддержки добровольчества "Регион добрых дел" и обеспечить открытие в субъектах РФ центров общественного развития "Добро.Центр", следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам встречи с учащимися вузов Калининградской области. "Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации обеспечить проведение ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" и оказать содействие в открытии в субъектах Российской Федерации центров общественного развития "Добро.Центр", предусмотрев соответствующее финансовое обеспечение", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2024 года, а далее – ежегодно.

https://ria.ru/20240125/putin-1923474891.html

россия

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, калининградская область, владимир путин