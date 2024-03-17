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Путин поручил проводить конкурс поддержки волонтерства - РИА Новости, 17.03.2024
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17:28 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/putin-1933745498.html
Путин поручил проводить конкурс поддержки волонтерства
Путин поручил проводить конкурс поддержки волонтерства - РИА Новости, 17.03.2024
Путин поручил проводить конкурс поддержки волонтерства
Президент России Владимир Путин поручил ежегодно проводить конкурс лучших региональных практик поддержки добровольчества "Регион добрых дел" и обеспечить... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:28
2024-03-17T17:28
общество
россия
калининградская область
владимир путин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ежегодно проводить конкурс лучших региональных практик поддержки добровольчества "Регион добрых дел" и обеспечить открытие в субъектах РФ центров общественного развития "Добро.Центр", следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам встречи с учащимися вузов Калининградской области. "Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации обеспечить проведение ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" и оказать содействие в открытии в субъектах Российской Федерации центров общественного развития "Добро.Центр", предусмотрев соответствующее финансовое обеспечение", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2024 года, а далее – ежегодно.
https://ria.ru/20240125/putin-1923474891.html
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общество, россия, калининградская область, владимир путин
Общество, Россия, Калининградская область, Владимир Путин
Путин поручил проводить конкурс поддержки волонтерства

Путин поручил проводить конкурс поддержки волонтерства "Регион добрых дел"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ежегодно проводить конкурс лучших региональных практик поддержки добровольчества "Регион добрых дел" и обеспечить открытие в субъектах РФ центров общественного развития "Добро.Центр", следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам встречи с учащимися вузов Калининградской области.
"Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации обеспечить проведение ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" и оказать содействие в открытии в субъектах Российской Федерации центров общественного развития "Добро.Центр", предусмотрев соответствующее финансовое обеспечение", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2024 года, а далее – ежегодно.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Путин пообещал продолжать поддержку волонтерства
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ОбществоРоссияКалининградская областьВладимир Путин
 
 
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