https://ria.ru/20240317/putin-1933745498.html
Путин поручил проводить конкурс поддержки волонтерства
Путин поручил проводить конкурс поддержки волонтерства - РИА Новости, 17.03.2024
Путин поручил проводить конкурс поддержки волонтерства
Президент России Владимир Путин поручил ежегодно проводить конкурс лучших региональных практик поддержки добровольчества "Регион добрых дел" и обеспечить... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:28
2024-03-17T17:28
2024-03-17T17:28
общество
россия
калининградская область
владимир путин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ежегодно проводить конкурс лучших региональных практик поддержки добровольчества "Регион добрых дел" и обеспечить открытие в субъектах РФ центров общественного развития "Добро.Центр", следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам встречи с учащимися вузов Калининградской области. "Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации обеспечить проведение ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" и оказать содействие в открытии в субъектах Российской Федерации центров общественного развития "Добро.Центр", предусмотрев соответствующее финансовое обеспечение", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2024 года, а далее – ежегодно.
https://ria.ru/20240125/putin-1923474891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, калининградская область, владимир путин
Общество, Россия, Калининградская область, Владимир Путин
Путин поручил проводить конкурс поддержки волонтерства
Путин поручил проводить конкурс поддержки волонтерства "Регион добрых дел"