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На Алтае проведут проверку из-за слетевшего с дороги автобуса с пассажирами - РИА Новости, 17.03.2024
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17:25 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/proverka-1933744858.html
На Алтае проведут проверку из-за слетевшего с дороги автобуса с пассажирами
На Алтае проведут проверку из-за слетевшего с дороги автобуса с пассажирами - РИА Новости, 17.03.2024
На Алтае проведут проверку из-за слетевшего с дороги автобуса с пассажирами
Прокуратура начала проверку из-за слетевшего с дороги автобуса, в котором находилось более пятидесяти пассажиров, сообщила журналистам помощник прокурора... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:25
2024-03-17T17:25
происшествия
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новосибирск
авто
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БАРНАУЛ, 17 мар - РИА Новости. Прокуратура начала проверку из-за слетевшего с дороги автобуса, в котором находилось более пятидесяти пассажиров, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. Ранее со ссылкой на пресс-службу главка МВД по региону сообщалось, что в ДТП пострадал один из пассажиров. "Сегодня, 17 марта 2024… водитель рейсового автобуса, двигавшегося со стороны города Славгорода в направлении города Новосибирска, не справился с управлением, съехал с дороги и допустил опрокидывание. В автобусе было более 50 пассажиров", - говорится в сообщении. В нем также говорится о проверке, которую поручил провести прокурор Алтайского края Антон Герман, по соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки. Уточняется, что по итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма и организации движения.
https://ria.ru/20240306/proiseshstvie-1931584504.html
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происшествия, славгород, новосибирск, авто, алтайский край
Происшествия, Славгород, Новосибирск, Авто, Алтайский край
На Алтае проведут проверку из-за слетевшего с дороги автобуса с пассажирами

На Алтае проведут проверку из-за опрокинувшегося автобуса с пассажирами

© Фото : МЧС Алтайского края/TelegramДТП на автомобильной дороге регионального значения в районе села Гришковка Немецкого национального района
ДТП на автомобильной дороге регионального значения в районе села Гришковка Немецкого национального района - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : МЧС Алтайского края/Telegram
ДТП на автомобильной дороге регионального значения в районе села Гришковка Немецкого национального района
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БАРНАУЛ, 17 мар - РИА Новости. Прокуратура начала проверку из-за слетевшего с дороги автобуса, в котором находилось более пятидесяти пассажиров, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
Ранее со ссылкой на пресс-службу главка МВД по региону сообщалось, что в ДТП пострадал один из пассажиров.
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"Сегодня, 17 марта 2024… водитель рейсового автобуса, двигавшегося со стороны города Славгорода в направлении города Новосибирска, не справился с управлением, съехал с дороги и допустил опрокидывание. В автобусе было более 50 пассажиров", - говорится в сообщении.
В нем также говорится о проверке, которую поручил провести прокурор Алтайского края Антон Герман, по соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки.
Уточняется, что по итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма и организации движения.
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