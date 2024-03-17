https://ria.ru/20240317/proverka-1933744858.html

На Алтае проведут проверку из-за слетевшего с дороги автобуса с пассажирами

На Алтае проведут проверку из-за слетевшего с дороги автобуса с пассажирами - РИА Новости, 17.03.2024

На Алтае проведут проверку из-за слетевшего с дороги автобуса с пассажирами

Прокуратура начала проверку из-за слетевшего с дороги автобуса, в котором находилось более пятидесяти пассажиров, сообщила журналистам помощник прокурора... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:25

2024-03-17T17:25

2024-03-17T17:25

происшествия

славгород

новосибирск

авто

алтайский край

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БАРНАУЛ, 17 мар - РИА Новости. Прокуратура начала проверку из-за слетевшего с дороги автобуса, в котором находилось более пятидесяти пассажиров, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. Ранее со ссылкой на пресс-службу главка МВД по региону сообщалось, что в ДТП пострадал один из пассажиров. "Сегодня, 17 марта 2024… водитель рейсового автобуса, двигавшегося со стороны города Славгорода в направлении города Новосибирска, не справился с управлением, съехал с дороги и допустил опрокидывание. В автобусе было более 50 пассажиров", - говорится в сообщении. В нем также говорится о проверке, которую поручил провести прокурор Алтайского края Антон Герман, по соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки. Уточняется, что по итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма и организации движения.

https://ria.ru/20240306/proiseshstvie-1931584504.html

https://ria.ru/20240311/dtp-1932319126.html

славгород

новосибирск

алтайский край

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происшествия, славгород, новосибирск, авто, алтайский край