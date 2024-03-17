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Противодействие Запада сплотило народ вокруг Путина, считает евродепутат - РИА Новости, 17.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
23:14 17.03.2024 (обновлено: 23:18 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/protivodeystvie-1933831475.html
Противодействие Запада сплотило народ вокруг Путина, считает евродепутат
Противодействие Запада сплотило народ вокруг Путина, считает евродепутат - РИА Новости, 17.03.2024
Противодействие Запада сплотило народ вокруг Путина, считает евродепутат
Противодействие всего западного мира России и успешное преодоление санкций сплотили народ вокруг президента Владимира Путина, заявил РИА Новости евродепутат от... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:14
2024-03-17T23:18
выборы президента россии — 2024
в мире
россия
владимир путин
евросоюз
совет федерации рф
тьерри мариани
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ПАРИЖ, 17 фев - РИА Новости. Противодействие всего западного мира России и успешное преодоление санкций сплотили народ вокруг президента Владимира Путина, заявил РИА Новости евродепутат от Франции Тьерри Мариани. Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов после обработки 50,02% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. Мариани выразил уверенность, что все русские хотят скорейшего завершения конфликта на Украине, "сейчас мы наблюдаем единение вокруг главы государства, и тем больше, с учётом того, что весь западный мир против России". "Также Россия отлично преодолела санкции. Сейчас прошло уже два года после принятия санкций. По оценке издания Financial Times, экономический рост России в 2024 году будет порядка 3%, и это сказал не Путин. В то время как во Франции это 1%, а в ЕС - 0,5%. Это означает, что, даже несмотря на экономические трудности для всех стран, Россия пережила санкции, нашла новые пути сбыта своего сырья", - подчеркнул он. По словам Мариани, конфликт на Украине также сплотил вокруг президента народ, который переживает "патриотический рефлекс". "Я думаю, что такой результат во многих регионах является вполне достоверным, потому что сейчас молодые люди рискуют жизнью под российским флагом, и в таких условиях главу государства поддерживают в любых странах", - отметил он. Мариани указал, что высокие результаты в первом туре неудивительны, раскритиковав высказывания западных журналистов о том, что "невозможно, чтобы глава государства набрал более 80%". "В 2002 году Жак Ширак был избран в первом туре, получив 82,21% против Жана-Мари Ле Пена", - напомнил евродепутат. По его словам, все, кто критикует выборы в РФ, забывают, что сейчас выборы должны были также пойти на Украине, если бы не были аннулированы. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/putin-1933829661.html
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в мире, россия, владимир путин, евросоюз, совет федерации рф, тьерри мариани, украина, франция, жак ширак
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Владимир Путин, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Тьерри Мариани, Украина, Франция, Жак Ширак
Противодействие Запада сплотило народ вокруг Путина, считает евродепутат

Евродепутат: противодействие и преодоление санкций сплотили народ вокруг Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 фев - РИА Новости. Противодействие всего западного мира России и успешное преодоление санкций сплотили народ вокруг президента Владимира Путина, заявил РИА Новости евродепутат от Франции Тьерри Мариани.
Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов после обработки 50,02% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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Мариани выразил уверенность, что все русские хотят скорейшего завершения конфликта на Украине, "сейчас мы наблюдаем единение вокруг главы государства, и тем больше, с учётом того, что весь западный мир против России".
«
"Также Россия отлично преодолела санкции. Сейчас прошло уже два года после принятия санкций. По оценке издания Financial Times, экономический рост России в 2024 году будет порядка 3%, и это сказал не Путин. В то время как во Франции это 1%, а в ЕС - 0,5%. Это означает, что, даже несмотря на экономические трудности для всех стран, Россия пережила санкции, нашла новые пути сбыта своего сырья", - подчеркнул он.
По словам Мариани, конфликт на Украине также сплотил вокруг президента народ, который переживает "патриотический рефлекс". "Я думаю, что такой результат во многих регионах является вполне достоверным, потому что сейчас молодые люди рискуют жизнью под российским флагом, и в таких условиях главу государства поддерживают в любых странах", - отметил он.
Мариани указал, что высокие результаты в первом туре неудивительны, раскритиковав высказывания западных журналистов о том, что "невозможно, чтобы глава государства набрал более 80%". "В 2002 году Жак Ширак был избран в первом туре, получив 82,21% против Жана-Мари Ле Пена", - напомнил евродепутат.
По его словам, все, кто критикует выборы в РФ, забывают, что сейчас выборы должны были также пойти на Украине, если бы не были аннулированы.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024В миреРоссияВладимир ПутинЕвросоюзСовет Федерации РФТьерри МарианиУкраинаФранцияЖак Ширак
 
 
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