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Испанские фермеры на тракторах заблокировали улицы в Мадриде - РИА Новости, 17.03.2024
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17:47 17.03.2024 (обновлено: 18:14 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/protest-1933751834.html
Испанские фермеры на тракторах заблокировали улицы в Мадриде
Испанские фермеры на тракторах заблокировали улицы в Мадриде - РИА Новости, 17.03.2024
Испанские фермеры на тракторах заблокировали улицы в Мадриде
Испанские фермеры на тракторах вновь заблокировали ряд центральных улиц Мадрида в рамках крупной акции протеста против кризисной ситуации в европейском... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:47
2024-03-17T18:14
в мире
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испания
евросоюз
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МАДРИД, 17 мар - РИА Новости. Испанские фермеры на тракторах вновь заблокировали ряд центральных улиц Мадрида в рамках крупной акции протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости. Около полудня более тысячи человек начали движение от Министерства экологического перехода по центральным улицам испанской столицы к зданию Министерства сельского хозяйства, чтобы потребовать от главы ведомства Луиса Планаса конкретных и решительных мер по облегчению положения сектора. Собравшиеся считают, что пакет мер, предложенный Брюсселем на этой неделе, не разрешит нависший над страной сельскохозяйственный кризис. На этот раз акция протеста проходит под знаменем Union de Uniones, четвертого по величине сельскохозяйственного профсоюза, который, несмотря на то, что не признан официальным представителем сектора, был одним из главных организаторов протестов в королевстве в течение последних двух месяцев. Так, в выходные правительственная делегация Мадрида разрешила въезд в город до 1,5 тысячи тракторов. Однако, по подсчетам организации, въехать смогли только около 200 машин. Караван демонстрантов, в основном одетых в зеленые жилеты и размахивающих флагами Испании и Union de Uniones, скандирует "у нас еще слишком много причин". Прохожие провожают колонну протестующих восторженными криками и аплодисментами. В отличие от других демонстраций, на этой вместе с аграриями маршировало много молодежи и детей. Организаторы с самого начала заявляли, что это семейная акция протеста. Это уже вторая крупная демонстрация, которую аграрная организация проводит в Мадриде. Первая состоялась 21 февраля, когда в результате столкновений агентов правоохранительных органов и аграриев пострадало по меньшей мере 10 человек. Испанские фермеры на тракторах с 6 февраля блокируют дороги по всей стране. Протестующие требуют выделение больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификацию европейской сельскохозяйственной политики. Ранее три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящих во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании. По словам фермеров, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали парализовать переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры требуют от Мадрида вместе с Европейской комиссией усилить контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле. В последние недели в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html
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в мире, мадрид, испания, евросоюз, еврокомиссия, брюссель
В мире, Мадрид, Испания, Евросоюз, Еврокомиссия, Брюссель
Испанские фермеры на тракторах заблокировали улицы в Мадриде

Испанские фермеры на тракторах заблокировали центральные улицы в Мадриде

© AP Photo / Bernat ArmangueАкция протеста испанских фермеров на улица Мадрида. 17 марта 2024
Акция протеста испанских фермеров на улица Мадрида. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Акция протеста испанских фермеров на улица Мадрида. 17 марта 2024
Читать ria.ru в
МАДРИД, 17 мар - РИА Новости. Испанские фермеры на тракторах вновь заблокировали ряд центральных улиц Мадрида в рамках крупной акции протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости.
Около полудня более тысячи человек начали движение от Министерства экологического перехода по центральным улицам испанской столицы к зданию Министерства сельского хозяйства, чтобы потребовать от главы ведомства Луиса Планаса конкретных и решительных мер по облегчению положения сектора. Собравшиеся считают, что пакет мер, предложенный Брюсселем на этой неделе, не разрешит нависший над страной сельскохозяйственный кризис.
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На этот раз акция протеста проходит под знаменем Union de Uniones, четвертого по величине сельскохозяйственного профсоюза, который, несмотря на то, что не признан официальным представителем сектора, был одним из главных организаторов протестов в королевстве в течение последних двух месяцев. Так, в выходные правительственная делегация Мадрида разрешила въезд в город до 1,5 тысячи тракторов. Однако, по подсчетам организации, въехать смогли только около 200 машин.
Караван демонстрантов, в основном одетых в зеленые жилеты и размахивающих флагами Испании и Union de Uniones, скандирует "у нас еще слишком много причин". Прохожие провожают колонну протестующих восторженными криками и аплодисментами. В отличие от других демонстраций, на этой вместе с аграриями маршировало много молодежи и детей. Организаторы с самого начала заявляли, что это семейная акция протеста.
Это уже вторая крупная демонстрация, которую аграрная организация проводит в Мадриде. Первая состоялась 21 февраля, когда в результате столкновений агентов правоохранительных органов и аграриев пострадало по меньшей мере 10 человек.
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Испанские фермеры на тракторах с 6 февраля блокируют дороги по всей стране. Протестующие требуют выделение больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификацию европейской сельскохозяйственной политики.
Ранее три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящих во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании.
По словам фермеров, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали парализовать переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры требуют от Мадрида вместе с Европейской комиссией усилить контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле.
В последние недели в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.
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