https://ria.ru/20240317/proekty-1933658457.html

Правительство одобрило выделение денег на проекты по уходу за пожилыми

Правительство одобрило выделение денег на проекты по уходу за пожилыми - РИА Новости, 17.03.2024

Правительство одобрило выделение денег на проекты по уходу за пожилыми

Правительство России одобрило выделение денег на проекты по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T12:35

2024-03-17T12:35

2024-03-17T12:35

правительство рф

россия

общество

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение денег на проекты по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, сообщается на сайте кабмина. "О выделении Минтруду России в 2024 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов России, возникающих при реализации региональных проектов по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография": принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении. Проектом распоряжения предусматривается распределение субсидий 88 регионам.

https://ria.ru/20240221/invalidy-1928691544.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

правительство рф, россия, общество