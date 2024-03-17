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Правительство одобрило выделение денег на проекты по уходу за пожилыми - РИА Новости, 17.03.2024
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12:35 17.03.2024
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Правительство одобрило выделение денег на проекты по уходу за пожилыми
Правительство одобрило выделение денег на проекты по уходу за пожилыми - РИА Новости, 17.03.2024
Правительство одобрило выделение денег на проекты по уходу за пожилыми
Правительство России одобрило выделение денег на проекты по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T12:35
2024-03-17T12:35
правительство рф
россия
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение денег на проекты по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, сообщается на сайте кабмина. "О выделении Минтруду России в 2024 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов России, возникающих при реализации региональных проектов по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография": принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении. Проектом распоряжения предусматривается распределение субсидий 88 регионам.
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правительство рф, россия, общество
Правительство РФ, Россия, Общество
Правительство одобрило выделение денег на проекты по уходу за пожилыми

Кабмин одобрил выделение денег на проекты по уходу за пожилыми и инвалидами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение денег на проекты по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, сообщается на сайте кабмина.
"О выделении Минтруду России в 2024 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов России, возникающих при реализации региональных проектов по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография": принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Проектом распоряжения предусматривается распределение субсидий 88 регионам.
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