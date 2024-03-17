https://ria.ru/20240317/pridnestrove-1933690421.html

В Приднестровье к 13:00 проголосовали более 13 тысяч россиян

В Приднестровье к 13:00 проголосовали более 13 тысяч россиян - РИА Новости, 17.03.2024

В Приднестровье к 13:00 проголосовали более 13 тысяч россиян

Явка проголосовавших на выборах президента РФ в непризнанной Приднестровской Молдавской республике на 12.00 (13.00 мск) составила 13 592 человека, передает... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:27

2024-03-17T14:27

2024-03-17T14:31

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николай харитонов

владислав даванков

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ТИРАСПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Явка проголосовавших на выборах президента РФ в непризнанной Приднестровской Молдавской республике на 12.00 (13.00 мск) составила 13 592 человека, передает агентство "Новости Приднестровья". "Явка на 12.00 – 13 592 избирателя", - говорится в сообщении. В Приднестровье открыто шесть избирательных участков: три в Тирасполе и по одному в Бендерах, Рыбнице и Григориополе. "На 12.00 в Бендерах проголосовало 3240, в Тирасполе - 6812, в Рыбнице - 1704, Григориополе - 1836 человек", - отмечено в сообщении. Перед участками образовались огромные очереди из желающих проголосовать, и с каждым часом они увеличиваются. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933628396.html

https://ria.ru/20240317/uchastki-1933688981.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, тирасполь, бендеры, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф