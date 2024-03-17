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В Приднестровье к 13:00 проголосовали более 13 тысяч россиян - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:27 17.03.2024 (обновлено: 14:31 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/pridnestrove-1933690421.html
В Приднестровье к 13:00 проголосовали более 13 тысяч россиян
В Приднестровье к 13:00 проголосовали более 13 тысяч россиян - РИА Новости, 17.03.2024
В Приднестровье к 13:00 проголосовали более 13 тысяч россиян
Явка проголосовавших на выборах президента РФ в непризнанной Приднестровской Молдавской республике на 12.00 (13.00 мск) составила 13 592 человека, передает... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:27
2024-03-17T14:31
выборы президента россии — 2024
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тирасполь
бендеры
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николай харитонов
владислав даванков
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ТИРАСПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Явка проголосовавших на выборах президента РФ в непризнанной Приднестровской Молдавской республике на 12.00 (13.00 мск) составила 13 592 человека, передает агентство "Новости Приднестровья". "Явка на 12.00 – 13 592 избирателя", - говорится в сообщении. В Приднестровье открыто шесть избирательных участков: три в Тирасполе и по одному в Бендерах, Рыбнице и Григориополе. "На 12.00 в Бендерах проголосовало 3240, в Тирасполе - 6812, в Рыбнице - 1704, Григориополе - 1836 человек", - отмечено в сообщении. Перед участками образовались огромные очереди из желающих проголосовать, и с каждым часом они увеличиваются. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933628396.html
https://ria.ru/20240317/uchastki-1933688981.html
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в мире, россия, тирасполь, бендеры, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Тирасполь, Бендеры, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
В Приднестровье к 13:00 проголосовали более 13 тысяч россиян

В Приднестровье к 13:00 проголосовали 13 592 россиянина

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкМужчина голосует на избирательном участке в Доме офицеров российской армии в Тирасполе на выборах президента России. 17 марта 2024
Мужчина голосует на избирательном участке в Доме офицеров российской армии в Тирасполе на выборах президента России. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Мужчина голосует на избирательном участке в Доме офицеров российской армии в Тирасполе на выборах президента России. 17 марта 2024
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ТИРАСПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Явка проголосовавших на выборах президента РФ в непризнанной Приднестровской Молдавской республике на 12.00 (13.00 мск) составила 13 592 человека, передает агентство "Новости Приднестровья".
"Явка на 12.00 – 13 592 избирателя", - говорится в сообщении.
Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Как проходит голосование на президентских выборах за рубежом
Вчера, 10:40
В Приднестровье открыто шесть избирательных участков: три в Тирасполе и по одному в Бендерах, Рыбнице и Григориополе. "На 12.00 в Бендерах проголосовало 3240, в Тирасполе - 6812, в Рыбнице - 1704, Григориополе - 1836 человек", - отмечено в сообщении.
Перед участками образовались огромные очереди из желающих проголосовать, и с каждым часом они увеличиваются.
Люди стоят в очереди на избирательный участок в Дом офицеров российской армии в Тирасполе для голосования на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Участков на выборах президента России недостаточно, жалуются в Тирасполе
Вчера, 14:23
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
 
Выборы президента России — 2024В миреРоссияТираспольБендерыЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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