Молдавия отрицает причастность Украины к взрыву в Приднестровье
Власти Молдавии отрицают причастность Украины к взрыву в Приднестровье
© Первый Приднестровский/TelegramПоследствия атаки на воинскую часть дроном-камикадзе в Приднестровье
© Первый Приднестровский/Telegram
Последствия атаки на воинскую часть дроном-камикадзе в Приднестровье
КИШИНЕВ, 17 мар - РИА Новости. Власти Молдавии отрицают, что взрыв на территории воинской части в Приднестровье может быть связан с нападением со стороны Украины, сообщила пресс-служба бюро по реинтеграции республики.
Ранее пресс-служба министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики сообщила РИА Новости, что на территории воинской части в Приднестровье произошел взрыв в результате атаки дрона-камикадзе.
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"Власти Кишинева, которые поддерживают контакт с украинской стороной, не подтверждают факт нападения на приднестровский регион", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале бюро.
Ранее министерство госбезопасности ПМР сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах.
В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого".