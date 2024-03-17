https://ria.ru/20240317/prichastnost-1933771301.html

Молдавия отрицает причастность Украины к взрыву в Приднестровье

Молдавия отрицает причастность Украины к взрыву в Приднестровье - РИА Новости, 17.03.2024

Молдавия отрицает причастность Украины к взрыву в Приднестровье

Власти Молдавии отрицают, что взрыв на территории воинской части в Приднестровье может быть связан с нападением со стороны Украины, сообщила пресс-служба бюро... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T19:13

2024-03-17T19:13

2024-03-17T19:28

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КИШИНЕВ, 17 мар - РИА Новости. Власти Молдавии отрицают, что взрыв на территории воинской части в Приднестровье может быть связан с нападением со стороны Украины, сообщила пресс-служба бюро по реинтеграции республики.Ранее пресс-служба министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики сообщила РИА Новости, что на территории воинской части в Приднестровье произошел взрыв в результате атаки дрона-камикадзе."Власти Кишинева, которые поддерживают контакт с украинской стороной, не подтверждают факт нападения на приднестровский регион", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале бюро.Ранее министерство госбезопасности ПМР сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах.В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого".

https://ria.ru/20240316/moldaviya-1933413324.html

https://ria.ru/20240309/partiya-1932040054.html

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