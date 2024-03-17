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Даванков назвал Путина несомненным победителем на выборах

Даванков назвал Путина несомненным победителем на выборах - РИА Новости, 17.03.2024

Даванков назвал Путина несомненным победителем на выборах

Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков заявил, что Владимир Путин несомненный победитель на выборах. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:38

2024-03-17T21:38

2024-03-17T21:46

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков заявил, что Владимир Путин несомненный победитель на выборах."Конечно же, победитель — это Владимир Владимирович Путин", - сказал Даванков журналистам.Согласно последним данным ЦИК после обработки более 30% протоколов, Путин, пошедший на выборы в качестве самовыдвиженца, набирает 87,68% голосов.

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политика, россия, владимир путин