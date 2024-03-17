https://ria.ru/20240317/prezident-1933801906.html
Даванков назвал Путина несомненным победителем на выборах
Даванков назвал Путина несомненным победителем на выборах - РИА Новости, 17.03.2024
Даванков назвал Путина несомненным победителем на выборах
Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков заявил, что Владимир Путин несомненный победитель на выборах. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:38
2024-03-17T21:38
2024-03-17T21:46
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872928265_0:82:3072:1809_1920x0_80_0_0_ccc1b0f4658ad6ee4a0338787337ee08.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков заявил, что Владимир Путин несомненный победитель на выборах."Конечно же, победитель — это Владимир Владимирович Путин", - сказал Даванков журналистам.Согласно последним данным ЦИК после обработки более 30% протоколов, Путин, пошедший на выборы в качестве самовыдвиженца, набирает 87,68% голосов.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872928265_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_2ebab6f9b1494967c3c6e5e154bccee4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин
Даванков назвал Путина несомненным победителем на выборах
Даванков выразил уверенность в победе Путина на выборах президента РФ
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков заявил, что Владимир Путин несомненный победитель на выборах.
"Конечно же, победитель — это Владимир Владимирович Путин", - сказал Даванков журналистам.
Согласно последним данным ЦИК после обработки более 30% протоколов, Путин, пошедший на выборы в качестве самовыдвиженца, набирает 87,68% голосов.