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На Западе сделали шокирующее предложение Великобритании из-за России - РИА Новости, 17.03.2024
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17:24 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/predlozhenie-1933744650.html
На Западе сделали шокирующее предложение Великобритании из-за России
На Западе сделали шокирующее предложение Великобритании из-за России - РИА Новости, 17.03.2024
На Западе сделали шокирующее предложение Великобритании из-за России
Великобритании стоит ввести призыв в армию, чтобы сдержать Россию, заявил глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш в интервью The Telegraph. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:24
2024-03-17T17:24
россия
кришьянис кариньш
владимир путин
латвия
великобритания
нато
в мире
политика
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Великобритании стоит ввести призыв в армию, чтобы сдержать Россию, заявил глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш в интервью The Telegraph.&quot;Мы настоятельно рекомендуем поступить так&quot;, — цитируют политика журналисты.Кариньш также считает, что Великобритания придется неизбежно увеличить свои расходы на оборону. Кроме того, он призвал другие страны НАТО рассмотреть модель тотальной обороны, при которой большое количество граждан может быть призвано в кратчайшие сроки.Россия в последние годы не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам Путина, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах, тогда как Москва готова к диалогу.
https://ria.ru/20240317/ukraina-1933690153.html
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россия, кришьянис кариньш, владимир путин, латвия, великобритания, нато, в мире, политика
Россия, Кришьянис Кариньш, Владимир Путин, Латвия, Великобритания, НАТО, В мире, Политика
На Западе сделали шокирующее предложение Великобритании из-за России

Глава МИД Латвии: Британии стоит ввести призыв в армию, чтобы сдержать Россию

© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)Британские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)
Британские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Великобритании стоит ввести призыв в армию, чтобы сдержать Россию, заявил глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш в интервью The Telegraph.
«

"Мы настоятельно рекомендуем поступить так", — цитируют политика журналисты.

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Кариньш также считает, что Великобритания придется неизбежно увеличить свои расходы на оборону. Кроме того, он призвал другие страны НАТО рассмотреть модель тотальной обороны, при которой большое количество граждан может быть призвано в кратчайшие сроки.
Россия в последние годы не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам Путина, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах, тогда как Москва готова к диалогу.
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РоссияКришьянис КариньшВладимир ПутинЛатвияВеликобританияНАТОВ миреПолитика
 
 
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