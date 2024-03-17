https://ria.ru/20240317/pozhar-1933616270.html

При пожаре в частном доме под Волгоградом погибли двое детей

При пожаре в частном доме под Волгоградом погибли двое детей - РИА Новости, 17.03.2024

При пожаре в частном доме под Волгоградом погибли двое детей

Две девочки двух и восьми лет погибли при возгорании частного дома в селе Пимено-Черни Волгоградской области, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T09:53

2024-03-17T09:53

2024-03-17T09:58

происшествия

волгоград

волгоградская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933618042_0:75:1024:651_1920x0_80_0_0_bd7905a6be8908d43786a2ca3caab2e0.jpg

ВОЛГОГРАД, 17 мар - РИА Новости. Две девочки двух и восьми лет погибли при возгорании частного дома в селе Пимено-Черни Волгоградской области, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по региону. По данным ведомства, дом в селе Пимено-Черни загорелся накануне вечером. "(В доме - ред.) находились трое несовершеннолетних без присмотра взрослых, произошел пожар, в результате которого погибла 2-летняя и 8-летняя девочки", - говорится в сообщении СУСК. Отмечается, что в пожаре удалось выжить 14-летнему мальчику. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам".

https://ria.ru/20240311/pozhar-1932227374.html

https://ria.ru/20240302/pozhar-1930737764.html

волгоград

волгоградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, волгоград, волгоградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)