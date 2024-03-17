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При пожаре в частном доме под Волгоградом погибли двое детей
При пожаре в частном доме под Волгоградом погибли двое детей - РИА Новости, 17.03.2024
При пожаре в частном доме под Волгоградом погибли двое детей
Две девочки двух и восьми лет погибли при возгорании частного дома в селе Пимено-Черни Волгоградской области, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:53
2024-03-17T09:53
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ВОЛГОГРАД, 17 мар - РИА Новости. Две девочки двух и восьми лет погибли при возгорании частного дома в селе Пимено-Черни Волгоградской области, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по региону. По данным ведомства, дом в селе Пимено-Черни загорелся накануне вечером. "(В доме - ред.) находились трое несовершеннолетних без присмотра взрослых, произошел пожар, в результате которого погибла 2-летняя и 8-летняя девочки", - говорится в сообщении СУСК. Отмечается, что в пожаре удалось выжить 14-летнему мальчику. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам".
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РИА Новости
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происшествия, волгоград, волгоградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
При пожаре в частном доме под Волгоградом погибли двое детей
При пожаре в частном доме под Волгоградом погибли девочки двух и восьми лет
ВОЛГОГРАД, 17 мар - РИА Новости. Две девочки двух и восьми лет погибли при возгорании частного дома в селе Пимено-Черни Волгоградской области, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, дом в селе Пимено-Черни загорелся накануне вечером.
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"(В доме - ред.) находились трое несовершеннолетних без присмотра взрослых, произошел пожар, в результате которого погибла 2-летняя и 8-летняя девочки", - говорится в сообщении СУСК.
Отмечается, что в пожаре удалось выжить 14-летнему мальчику. СК
возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам".
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