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При пожаре в частном доме под Волгоградом погибли двое детей - РИА Новости, 17.03.2024
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09:53 17.03.2024 (обновлено: 09:58 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/pozhar-1933616270.html
При пожаре в частном доме под Волгоградом погибли двое детей
При пожаре в частном доме под Волгоградом погибли двое детей - РИА Новости, 17.03.2024
При пожаре в частном доме под Волгоградом погибли двое детей
Две девочки двух и восьми лет погибли при возгорании частного дома в селе Пимено-Черни Волгоградской области, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:53
2024-03-17T09:58
происшествия
волгоград
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россия
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ВОЛГОГРАД, 17 мар - РИА Новости. Две девочки двух и восьми лет погибли при возгорании частного дома в селе Пимено-Черни Волгоградской области, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по региону. По данным ведомства, дом в селе Пимено-Черни загорелся накануне вечером. "(В доме - ред.) находились трое несовершеннолетних без присмотра взрослых, произошел пожар, в результате которого погибла 2-летняя и 8-летняя девочки", - говорится в сообщении СУСК. Отмечается, что в пожаре удалось выжить 14-летнему мальчику. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам".
https://ria.ru/20240311/pozhar-1932227374.html
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происшествия, волгоград, волгоградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
При пожаре в частном доме под Волгоградом погибли двое детей

При пожаре в частном доме под Волгоградом погибли девочки двух и восьми лет

© Фото : Следком_34/TelegramСотрудник СК РФ на месте пожара в Волгоградской области. 17 марта 2024
Сотрудник СК РФ на месте пожара в Волгоградской области. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Следком_34/Telegram
Сотрудник СК РФ на месте пожара в Волгоградской области. 17 марта 2024
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ВОЛГОГРАД, 17 мар - РИА Новости. Две девочки двух и восьми лет погибли при возгорании частного дома в селе Пимено-Черни Волгоградской области, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, дом в селе Пимено-Черни загорелся накануне вечером.
Место пожара в частном доме в новой Москве. 11 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
При пожаре в частном доме в новой Москве погибла семья
11 марта, 08:56
"(В доме - ред.) находились трое несовершеннолетних без присмотра взрослых, произошел пожар, в результате которого погибла 2-летняя и 8-летняя девочки", - говорится в сообщении СУСК.
Отмечается, что в пожаре удалось выжить 14-летнему мальчику. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам".
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В Бурятии при пожаре в частном доме погибли два ребенка
2 марта, 18:44
 
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