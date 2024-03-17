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В Запорожской области дроны атаковали избирательный участок - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
08:38 17.03.2024 (обновлено: 08:55 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/pozhar-1933600641.html
В Запорожской области дроны атаковали избирательный участок
В Запорожской области дроны атаковали избирательный участок - РИА Новости, 17.03.2024
В Запорожской области дроны атаковали избирательный участок
В городе Каменка-Днепровская Запорожской области дроны нанесли удар по избирательному участку в Доме культуры, это произошло утром до его открытия, возникший... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:38
2024-03-17T08:55
запорожская область
происшествия
выборы президента россии — 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. В городе Каменка-Днепровская Запорожской области дроны нанесли удар по избирательному участку в Доме культуры, это произошло утром до его открытия, возникший пожар в задании тушат, сообщил РИА Новости представитель избирательной комиссии Запорожской области"В городе Каменка-Днепровская сегодня утром произошла атака БПЛА на помещение УИК 504. Атака была произведена до открытия избирательного участка, никто не пострадал, но возник пожар второго этажа здания. В этой связи участок был оперативно перемещен и открылся в резервном помещении" , - сообщили в избиркомеУчасток расположен в местном Доме культуры, уточнили в комиссии.По предварительным данным, пострадавших нет, идет тушение пожара.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/nablyudatel-1933592052.html
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запорожская область, происшествия
Запорожская область, Происшествия, Выборы президента России — 2024
В Запорожской области дроны атаковали избирательный участок

Избирательный участок в Запорожской области загорелся после атаки дронов

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. В городе Каменка-Днепровская Запорожской области дроны нанесли удар по избирательному участку в Доме культуры, это произошло утром до его открытия, возникший пожар в задании тушат, сообщил РИА Новости представитель избирательной комиссии Запорожской области
"В городе Каменка-Днепровская сегодня утром произошла атака БПЛА на помещение УИК 504. Атака была произведена до открытия избирательного участка, никто не пострадал, но возник пожар второго этажа здания. В этой связи участок был оперативно перемещен и открылся в резервном помещении" , - сообщили в избиркоме
Москва - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Французский наблюдатель на выборах поделился впечатлениями о Москве
Вчера, 06:06
Участок расположен в местном Доме культуры, уточнили в комиссии.
По предварительным данным, пострадавших нет, идет тушение пожара.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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