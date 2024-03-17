https://ria.ru/20240317/pozhar-1933600641.html

В Запорожской области дроны атаковали избирательный участок

В Запорожской области дроны атаковали избирательный участок - РИА Новости, 17.03.2024

В Запорожской области дроны атаковали избирательный участок

В городе Каменка-Днепровская Запорожской области дроны нанесли удар по избирательному участку в Доме культуры, это произошло утром до его открытия, возникший... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T08:38

2024-03-17T08:38

2024-03-17T08:55

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. В городе Каменка-Днепровская Запорожской области дроны нанесли удар по избирательному участку в Доме культуры, это произошло утром до его открытия, возникший пожар в задании тушат, сообщил РИА Новости представитель избирательной комиссии Запорожской области"В городе Каменка-Днепровская сегодня утром произошла атака БПЛА на помещение УИК 504. Атака была произведена до открытия избирательного участка, никто не пострадал, но возник пожар второго этажа здания. В этой связи участок был оперативно перемещен и открылся в резервном помещении" , - сообщили в избиркомеУчасток расположен в местном Доме культуры, уточнили в комиссии.По предварительным данным, пострадавших нет, идет тушение пожара.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/nablyudatel-1933592052.html

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запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, происшествия