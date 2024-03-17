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Памфилова прокомментировала попытки порчи бюллетеней на выборах - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:16 17.03.2024 (обновлено: 15:38 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/porcha-1933705467.html
Памфилова прокомментировала попытки порчи бюллетеней на выборах
Памфилова прокомментировала попытки порчи бюллетеней на выборах - РИА Новости, 17.03.2024
Памфилова прокомментировала попытки порчи бюллетеней на выборах
Попытки порчи бюллетеней на выборах президента РФ вызвали бурю возмущения у людей, и многие граждане с еще большим желанием пошли голосовать, заявила глава ЦИК... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:16
2024-03-17T15:38
выборы президента россии — 2024
элла памфилова
цик рф
россия
политика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Попытки порчи бюллетеней на выборах президента РФ вызвали бурю возмущения у людей, и многие граждане с еще большим желанием пошли голосовать, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."Эти случаи (с порчей бюллетеней - ред.) - жалкие потуги "зеленщиков" (Владимира) Зеленского, жалкие, смешные, противные… Они (действия с порчей бюллетеней - ред.) настолько вызвали бурю возмущения у людей, что, наоборот, мы завалены звонками, когда люди не думали пойти голосовать, но сейчас все отложили и идут голосовать… То есть они поспособствовали буре этого гражданского самосознания",- сказала Памфилова в информцентре ЦИК.По ее словам, "хотели одно, а добились другого".
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элла памфилова, цик рф, россия, политика
Выборы президента России — 2024, Элла Памфилова, ЦИК РФ, Россия, Политика
Памфилова прокомментировала попытки порчи бюллетеней на выборах

Памфилова: попытки порчи бюллетеней вызвали возмущение и желание проголосовать

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании ЦИК
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании ЦИК - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании ЦИК. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Попытки порчи бюллетеней на выборах президента РФ вызвали бурю возмущения у людей, и многие граждане с еще большим желанием пошли голосовать, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Эти случаи (с порчей бюллетеней - ред.) - жалкие потуги "зеленщиков" (Владимира) Зеленского, жалкие, смешные, противные… Они (действия с порчей бюллетеней - ред.) настолько вызвали бурю возмущения у людей, что, наоборот, мы завалены звонками, когда люди не думали пойти голосовать, но сейчас все отложили и идут голосовать… То есть они поспособствовали буре этого гражданского самосознания",- сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
По ее словам, "хотели одно, а добились другого".
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