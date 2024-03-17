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Памфилова прокомментировала попытки порчи бюллетеней на выборах
Памфилова прокомментировала попытки порчи бюллетеней на выборах - РИА Новости, 17.03.2024
Памфилова прокомментировала попытки порчи бюллетеней на выборах
Попытки порчи бюллетеней на выборах президента РФ вызвали бурю возмущения у людей, и многие граждане с еще большим желанием пошли голосовать, заявила глава ЦИК... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:16
2024-03-17T15:16
2024-03-17T15:38
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Попытки порчи бюллетеней на выборах президента РФ вызвали бурю возмущения у людей, и многие граждане с еще большим желанием пошли голосовать, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."Эти случаи (с порчей бюллетеней - ред.) - жалкие потуги "зеленщиков" (Владимира) Зеленского, жалкие, смешные, противные… Они (действия с порчей бюллетеней - ред.) настолько вызвали бурю возмущения у людей, что, наоборот, мы завалены звонками, когда люди не думали пойти голосовать, но сейчас все отложили и идут голосовать… То есть они поспособствовали буре этого гражданского самосознания",- сказала Памфилова в информцентре ЦИК.По ее словам, "хотели одно, а добились другого".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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элла памфилова, цик рф, россия, политика
Выборы президента России — 2024, Элла Памфилова, ЦИК РФ, Россия, Политика
Памфилова прокомментировала попытки порчи бюллетеней на выборах
Памфилова: попытки порчи бюллетеней вызвали возмущение и желание проголосовать
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Попытки порчи бюллетеней на выборах президента РФ вызвали бурю возмущения у людей, и многие граждане с еще большим желанием пошли голосовать, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Эти случаи (с порчей бюллетеней - ред.) - жалкие потуги "зеленщиков" (Владимира) Зеленского, жалкие, смешные, противные… Они (действия с порчей бюллетеней - ред.) настолько вызвали бурю возмущения у людей, что, наоборот, мы завалены звонками, когда люди не думали пойти голосовать, но сейчас все отложили и идут голосовать… То есть они поспособствовали буре этого гражданского самосознания",- сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
По ее словам, "хотели одно, а добились другого".
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