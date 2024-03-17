https://ria.ru/20240317/porcha-1933705467.html

Памфилова прокомментировала попытки порчи бюллетеней на выборах

Памфилова прокомментировала попытки порчи бюллетеней на выборах - РИА Новости, 17.03.2024

Памфилова прокомментировала попытки порчи бюллетеней на выборах

Попытки порчи бюллетеней на выборах президента РФ вызвали бурю возмущения у людей, и многие граждане с еще большим желанием пошли голосовать, заявила глава ЦИК... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:16

2024-03-17T15:16

2024-03-17T15:38

выборы президента россии — 2024

элла памфилова

цик рф

россия

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933254662_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_d98579c402d4e9b9c0b90d085602fc1f.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Попытки порчи бюллетеней на выборах президента РФ вызвали бурю возмущения у людей, и многие граждане с еще большим желанием пошли голосовать, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."Эти случаи (с порчей бюллетеней - ред.) - жалкие потуги "зеленщиков" (Владимира) Зеленского, жалкие, смешные, противные… Они (действия с порчей бюллетеней - ред.) настолько вызвали бурю возмущения у людей, что, наоборот, мы завалены звонками, когда люди не думали пойти голосовать, но сейчас все отложили и идут голосовать… То есть они поспособствовали буре этого гражданского самосознания",- сказала Памфилова в информцентре ЦИК.По ее словам, "хотели одно, а добились другого".

https://ria.ru/20240317/byulleteni-1933705575.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

элла памфилова, цик рф, россия, политика