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В Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина - РИА Новости, 17.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 17.03.2024 (обновлено: 14:28 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/pokushenie-1933681205.html
В Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина
В Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина - РИА Новости, 17.03.2024
В Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина
Российские спецслужбы в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:04
2024-03-17T14:28
бердянск
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
владимир рогов
происшествия
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Российские спецслужбы в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов."Украинские террористы готовили теракт, но ничего у них не получилось. Их преступные планы были сорваны профессиональными действиями сотрудников российских спецслужб", — сказал собеседник агентства.Идет розыск всех причастных к подготовке теракта, добавил Рогов.Накануне вечером в оперативных службах сообщили, что в Бердянске сработало взрывное устройство, жертв нет.В новых регионах России впервые проводится голосование на выборах президента. По данным на 12:00 мск, явка в Запорожской области превысила 80%.
https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html
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бердянск, россия, владимир путин, владимир рогов, происшествия, запорожская область
Бердянск, Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Владимир Рогов, Происшествия, Запорожская область
В Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина

Рогов: спецслужбы в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Российские спецслужбы в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.
"Украинские террористы готовили теракт, но ничего у них не получилось. Их преступные планы были сорваны профессиональными действиями сотрудников российских спецслужб", — сказал собеседник агентства.
Идет розыск всех причастных к подготовке теракта, добавил Рогов.
Накануне вечером в оперативных службах сообщили, что в Бердянске сработало взрывное устройство, жертв нет.
В новых регионах России впервые проводится голосование на выборах президента. По данным на 12:00 мск, явка в Запорожской области превысила 80%.
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Специальная военная операция на УкраинеБердянскРоссияВладимир ПутинВладимир РоговПроисшествияЗапорожская область
 
 
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