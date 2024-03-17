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В Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина
В Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина - РИА Новости, 17.03.2024
В Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина
Российские спецслужбы в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:04
2024-03-17T14:04
2024-03-17T14:28
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Российские спецслужбы в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов."Украинские террористы готовили теракт, но ничего у них не получилось. Их преступные планы были сорваны профессиональными действиями сотрудников российских спецслужб", — сказал собеседник агентства.Идет розыск всех причастных к подготовке теракта, добавил Рогов.Накануне вечером в оперативных службах сообщили, что в Бердянске сработало взрывное устройство, жертв нет.В новых регионах России впервые проводится голосование на выборах президента. По данным на 12:00 мск, явка в Запорожской области превысила 80%.
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бердянск, россия, владимир путин, владимир рогов, происшествия, запорожская область
Бердянск, Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Владимир Рогов, Происшествия, Запорожская область
В Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина
Рогов: спецслужбы в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Российские спецслужбы в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.
"Украинские террористы готовили теракт, но ничего у них не получилось. Их преступные планы были сорваны профессиональными действиями сотрудников российских спецслужб", — сказал собеседник агентства.
Идет розыск всех причастных к подготовке теракта, добавил Рогов.
Накануне вечером в оперативных службах сообщили, что в Бердянске сработало взрывное устройство, жертв нет.
В новых регионах России
впервые проводится голосование на выборах президента. По данным на 12:00 мск, явка в Запорожской области
превысила 80%.
Запад переходит к открытому террору против России