https://ria.ru/20240317/pokushenie-1933681205.html

В Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина

В Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина - РИА Новости, 17.03.2024

В Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина

Российские спецслужбы в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:04

2024-03-17T14:04

2024-03-17T14:28

бердянск

россия

специальная военная операция на украине

владимир путин

владимир рогов

происшествия

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Российские спецслужбы в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов."Украинские террористы готовили теракт, но ничего у них не получилось. Их преступные планы были сорваны профессиональными действиями сотрудников российских спецслужб", — сказал собеседник агентства.Идет розыск всех причастных к подготовке теракта, добавил Рогов.Накануне вечером в оперативных службах сообщили, что в Бердянске сработало взрывное устройство, жертв нет.В новых регионах России впервые проводится голосование на выборах президента. По данным на 12:00 мск, явка в Запорожской области превысила 80%.

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

бердянск

россия

запорожская область

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бердянск, россия, владимир путин, владимир рогов, происшествия, запорожская область