https://ria.ru/20240317/pogoda-1933595894.html
Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала года
Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала года - РИА Новости, 17.03.2024
Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала года
Суббота стала в Москве самым теплым днем с начала 2024 года, воздух в столице прогрелся до плюс 8 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:02
2024-03-17T08:02
2024-03-17T08:02
москва
санкт-петербург
михаил леус
татьяна позднякова
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871323017_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a916c2a8e5ab4a0d7fceb330776eadb.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Суббота стала в Москве самым теплым днем с начала 2024 года, воздух в столице прогрелся до плюс 8 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "В минувшую субботу, 16 марта и в Москве, и в Санкт-Петербурге максимальная температура воздуха стала самой высокой с начала года... В Москве воздух сумел прогреться до плюс 8,0 градусов, это на 1,7 градуса превышает прежнее достижение, установленное 15 марта", - рассказал Леус. Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщала, что суббота может войти в пятерку самых теплых дней в Москве для 16 марта за последние 75 лет.
https://ria.ru/20240221/vesna-1928850224.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871323017_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_7f1de95190ef856548c5092a78958e51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, санкт-петербург, михаил леус, татьяна позднякова, погода
Москва, Санкт-Петербург, Михаил Леус, Татьяна Позднякова, Погода
Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала года
Леус: суббота в Москве стала самым теплым днем с начала года