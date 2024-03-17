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Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала года

Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала года - РИА Новости, 17.03.2024

Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала года

Суббота стала в Москве самым теплым днем с начала 2024 года, воздух в столице прогрелся до плюс 8 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T08:02

2024-03-17T08:02

2024-03-17T08:02

москва

санкт-петербург

михаил леус

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Суббота стала в Москве самым теплым днем с начала 2024 года, воздух в столице прогрелся до плюс 8 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "В минувшую субботу, 16 марта и в Москве, и в Санкт-Петербурге максимальная температура воздуха стала самой высокой с начала года... В Москве воздух сумел прогреться до плюс 8,0 градусов, это на 1,7 градуса превышает прежнее достижение, установленное 15 марта", - рассказал Леус. Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщала, что суббота может войти в пятерку самых теплых дней в Москве для 16 марта за последние 75 лет.

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Варвара Скокшина

москва, санкт-петербург, михаил леус, татьяна позднякова, погода