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Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала года - РИА Новости, 17.03.2024
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08:02 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/pogoda-1933595894.html
Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала года
Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала года - РИА Новости, 17.03.2024
Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала года
Суббота стала в Москве самым теплым днем с начала 2024 года, воздух в столице прогрелся до плюс 8 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:02
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санкт-петербург
михаил леус
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Суббота стала в Москве самым теплым днем с начала 2024 года, воздух в столице прогрелся до плюс 8 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "В минувшую субботу, 16 марта и в Москве, и в Санкт-Петербурге максимальная температура воздуха стала самой высокой с начала года... В Москве воздух сумел прогреться до плюс 8,0 градусов, это на 1,7 градуса превышает прежнее достижение, установленное 15 марта", - рассказал Леус. Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщала, что суббота может войти в пятерку самых теплых дней в Москве для 16 марта за последние 75 лет.
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москва, санкт-петербург, михаил леус, татьяна позднякова, погода
Москва, Санкт-Петербург, Михаил Леус, Татьяна Позднякова, Погода
Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала года

Леус: суббота в Москве стала самым теплым днем с начала года

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Суббота стала в Москве самым теплым днем с начала 2024 года, воздух в столице прогрелся до плюс 8 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.
"В минувшую субботу, 16 марта и в Москве, и в Санкт-Петербурге максимальная температура воздуха стала самой высокой с начала года... В Москве воздух сумел прогреться до плюс 8,0 градусов, это на 1,7 градуса превышает прежнее достижение, установленное 15 марта", - рассказал Леус.
Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщала, что суббота может войти в пятерку самых теплых дней в Москве для 16 марта за последние 75 лет.
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