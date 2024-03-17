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Глава Минобороны Британии отказался от поездки в Одессу - РИА Новости, 17.03.2024
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14:17 17.03.2024
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Глава Минобороны Британии отказался от поездки в Одессу
Глава Минобороны Британии отказался от поездки в Одессу - РИА Новости, 17.03.2024
Глава Минобороны Британии отказался от поездки в Одессу
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отказался от поездки в Одессу во время последнего визита на Украину 7 марта из-за якобы угрозы ракетного удара,... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:17
2024-03-17T14:17
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отказался от поездки в Одессу во время последнего визита на Украину 7 марта из-за якобы угрозы ракетного удара, сообщает газета Times. "Грант Шаппс был вынужден отказаться от поездки в Одессу после того, как британская разведка предупредила о целенаправленной угрозе ракетного удара", - говорится в сообщении издания. По данным издания, глава минобороны Великобритании должен был направиться в Одессу после переговоров с властями, но в последний момент от поездки пришлось отказаться. Как отмечается, несмотря на все попытки сохранить визит в секрете, этого не удалось. Согласно информации газеты, Великобритания опасается контрнаступления Украины на северном и восточном направлениях. Лондон советует удерживать линию фронта, а также отступать на более удобные позиции для обороны.
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в мире, одесса, грант шаппс, великобритания, украина
В мире, Одесса, Грант Шаппс, Великобритания, Украина
Глава Минобороны Британии отказался от поездки в Одессу

Грант Шаппс отказался от поездки в Одессу во время визита на Украину

© AP Photo / Kirsty WigglesworthГрант Шаппс
Грант Шаппс - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Грант Шаппс. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отказался от поездки в Одессу во время последнего визита на Украину 7 марта из-за якобы угрозы ракетного удара, сообщает газета Times.
«
"Грант Шаппс был вынужден отказаться от поездки в Одессу после того, как британская разведка предупредила о целенаправленной угрозе ракетного удара", - говорится в сообщении издания.
По данным издания, глава минобороны Великобритании должен был направиться в Одессу после переговоров с властями, но в последний момент от поездки пришлось отказаться. Как отмечается, несмотря на все попытки сохранить визит в секрете, этого не удалось.
Согласно информации газеты, Великобритания опасается контрнаступления Украины на северном и восточном направлениях. Лондон советует удерживать линию фронта, а также отступать на более удобные позиции для обороны.
Британский министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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В миреОдессаГрант ШаппсВеликобританияУкраина
 
 
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