https://ria.ru/20240317/poezdka-1933686808.html

Глава Минобороны Британии отказался от поездки в Одессу

Глава Минобороны Британии отказался от поездки в Одессу - РИА Новости, 17.03.2024

Глава Минобороны Британии отказался от поездки в Одессу

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отказался от поездки в Одессу во время последнего визита на Украину 7 марта из-за якобы угрозы ракетного удара,... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:17

2024-03-17T14:17

2024-03-17T14:17

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отказался от поездки в Одессу во время последнего визита на Украину 7 марта из-за якобы угрозы ракетного удара, сообщает газета Times. "Грант Шаппс был вынужден отказаться от поездки в Одессу после того, как британская разведка предупредила о целенаправленной угрозе ракетного удара", - говорится в сообщении издания. По данным издания, глава минобороны Великобритании должен был направиться в Одессу после переговоров с властями, но в последний момент от поездки пришлось отказаться. Как отмечается, несмотря на все попытки сохранить визит в секрете, этого не удалось. Согласно информации газеты, Великобритания опасается контрнаступления Украины на северном и восточном направлениях. Лондон советует удерживать линию фронта, а также отступать на более удобные позиции для обороны.

https://ria.ru/20240316/samolet-1933474443.html

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