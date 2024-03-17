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В Херсонской области начался подсчет голосов на выборах

В Херсонской области начался подсчет голосов на выборах - РИА Новости, 17.03.2024

В Херсонской области начался подсчет голосов на выборах

Процедура подсчета голосов после выборов президента России началась на избирательных участках Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T18:16

2024-03-17T18:16

2024-03-17T18:16

выборы президента россии — 2024

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херсонская область

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ГЕНИЧЕСК, 17 мар - РИА Новости. Процедура подсчета голосов после выборов президента России началась на избирательных участках Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники территориальных избирательных комиссий после закрытия участков в присутствии наблюдателей вскрывают мобильные и стационарные урны с бюллетенями, объединяют их в общую массу, а затем сортируют на отдельные стопки в зависимости от того, за кого отдан голос в бюллетене. Отдельная стопка предназначена для недействительных - испорченных бюллетеней. После сортировки все бюллетени будут переданы в центральную избирательную комиссию Херсонской области.

https://ria.ru/20240317/nablyudateli-1933622678.html

херсонская область

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в мире, херсонская область