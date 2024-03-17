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В Херсонской области начался подсчет голосов на выборах
В Херсонской области начался подсчет голосов на выборах - РИА Новости, 17.03.2024
В Херсонской области начался подсчет голосов на выборах
Процедура подсчета голосов после выборов президента России началась на избирательных участках Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T18:16
2024-03-17T18:16
2024-03-17T18:16
выборы президента россии — 2024
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ГЕНИЧЕСК, 17 мар - РИА Новости. Процедура подсчета голосов после выборов президента России началась на избирательных участках Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники территориальных избирательных комиссий после закрытия участков в присутствии наблюдателей вскрывают мобильные и стационарные урны с бюллетенями, объединяют их в общую массу, а затем сортируют на отдельные стопки в зависимости от того, за кого отдан голос в бюллетене. Отдельная стопка предназначена для недействительных - испорченных бюллетеней. После сортировки все бюллетени будут переданы в центральную избирательную комиссию Херсонской области.
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в мире, херсонская область
Выборы президента России — 2024, В мире, Херсонская область
В Херсонской области начался подсчет голосов на выборах
В Херсонской области началась процедура подсчета голосов на выборах президента
ГЕНИЧЕСК, 17 мар - РИА Новости. Процедура подсчета голосов после выборов президента России началась на избирательных участках Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники территориальных избирательных комиссий после закрытия участков в присутствии наблюдателей вскрывают мобильные и стационарные урны с бюллетенями, объединяют их в общую массу, а затем сортируют на отдельные стопки в зависимости от того, за кого отдан голос в бюллетене. Отдельная стопка предназначена для недействительных - испорченных бюллетеней.
После сортировки все бюллетени будут переданы в центральную избирательную комиссию Херсонской области.
Голосование на выборах президента России в Херсонской области завершилось в 16:00 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
На выборах в России работают 1115 международных наблюдателей и экспертов