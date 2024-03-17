https://ria.ru/20240317/podmoskove-1933597662.html

В Подмосковье открылись все избирательные участки

В Подмосковье открылись все избирательные участки - РИА Новости, 17.03.2024

В Подмосковье открылись все избирательные участки

Все избирательные участки в количестве 3985 открылись в Подмосковье в 08.00, члены УИК приступили к проведению голосования, сообщили в избирательной комиссии... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T08:21

2024-03-17T08:21

2024-03-17T08:21

выборы президента россии — 2024

московская область (подмосковье)

политика

россия

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ОДИНЦОВО, 17 мар - РИА Новости. Все избирательные участки в количестве 3985 открылись в Подмосковье в 08.00, члены УИК приступили к проведению голосования, сообщили в избирательной комиссии Московской области. "В 08.00 в Подмосковье открылись 3 985 избирательных участков, из них: 3 928 образованы в общем порядке и 57 участков - в местах временного пребывания избирателей. Члены участковых избирательных комиссий приступили к проведению голосования", - отмечается в официальном Telegram-канале Мособлизбиркома. Всего в Подмосковье организовано 3 985 избирательных участков, из них 3 928 - постоянных, 57 - временных. В регионе работают 36 283 членов комиссий. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/vorobev-1933491859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская область (подмосковье), политика, россия