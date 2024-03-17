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В Подмосковье открылись все избирательные участки - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
08:21 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/podmoskove-1933597662.html
В Подмосковье открылись все избирательные участки
В Подмосковье открылись все избирательные участки - РИА Новости, 17.03.2024
В Подмосковье открылись все избирательные участки
Все избирательные участки в количестве 3985 открылись в Подмосковье в 08.00, члены УИК приступили к проведению голосования, сообщили в избирательной комиссии... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:21
2024-03-17T08:21
выборы президента россии — 2024
московская область (подмосковье)
политика
россия
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ОДИНЦОВО, 17 мар - РИА Новости. Все избирательные участки в количестве 3985 открылись в Подмосковье в 08.00, члены УИК приступили к проведению голосования, сообщили в избирательной комиссии Московской области. "В 08.00 в Подмосковье открылись 3 985 избирательных участков, из них: 3 928 образованы в общем порядке и 57 участков - в местах временного пребывания избирателей. Члены участковых избирательных комиссий приступили к проведению голосования", - отмечается в официальном Telegram-канале Мособлизбиркома. Всего в Подмосковье организовано 3 985 избирательных участков, из них 3 928 - постоянных, 57 - временных. В регионе работают 36 283 членов комиссий. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/vorobev-1933491859.html
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московская область (подмосковье), политика, россия
Выборы президента России — 2024, Московская область (Подмосковье), Политика, Россия
В Подмосковье открылись все избирательные участки

В Подмосковье открылись все избирательные участки в третий день голосования

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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ОДИНЦОВО, 17 мар - РИА Новости. Все избирательные участки в количестве 3985 открылись в Подмосковье в 08.00, члены УИК приступили к проведению голосования, сообщили в избирательной комиссии Московской области.
"В 08.00 в Подмосковье открылись 3 985 избирательных участков, из них: 3 928 образованы в общем порядке и 57 участков - в местах временного пребывания избирателей. Члены участковых избирательных комиссий приступили к проведению голосования", - отмечается в официальном Telegram-канале Мособлизбиркома.
Всего в Подмосковье организовано 3 985 избирательных участков, из них 3 928 - постоянных, 57 - временных. В регионе работают 36 283 членов комиссий.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с семьей очно проголосовал на выборах президента РФ
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Выборы президента России — 2024Московская область (Подмосковье)ПолитикаРоссия
 
 
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