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Победа Путина радует сербов, которые видят в нем опору, заявил Додик - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
23:23 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/pobeda-1933833697.html
Победа Путина радует сербов, которые видят в нем опору, заявил Додик
Победа Путина радует сербов, которые видят в нем опору, заявил Додик - РИА Новости, 17.03.2024
Победа Путина радует сербов, которые видят в нем опору, заявил Додик
Победа Владимира Путина на выборах президента России обрадовала и сербский народ, который в нем видит своего друга и опору, заявил президент Республики Сербской РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:23
2024-03-17T23:23
выборы президента россии — 2024
россия
владимир путин
республика сербская
милорад додик
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БЕЛГРАД, 17 мар – РИА Новости. Победа Владимира Путина на выборах президента России обрадовала и сербский народ, который в нем видит своего друга и опору, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. "Пятый мандат во главе РФ, полученный убедительной победой на президентских выборах – подтверждение того, что президент Владимир Путин пользуется огромным доверием российского народа и что он ведет страну в правильном направлении", - написал Додик в соцсети Х. "Победа президента Путина встречена с радостью и сербским народом, так как в нем видит великого государственного деятеля и друга, на которого всегда может опереться и который заботится о нашем народе. Нас также радует, что российский народ своим лидером избрал серьезного, ответственного и мудрого государственного деятеля", - подчеркнул президент РС БиГ. По его словам, такой выбор россиян является гарантией сохранения в нынешнем мире традиционных ценностей и что "мир не станет местом, где только избранные могут принимать решения обо всем". Додик поздравил Путина, "дорогого друга Республики Сербской и сербского народа", и пожелал ему здоровья, сил и стойкости "на пути сохранения России и обеспечения мира и лучшего будущего всему свету". Согласно последним данным ЦИК, Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов после обработки 60,01% протоколов.
https://ria.ru/20240317/pobeda-1933829389.html
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россия, владимир путин, республика сербская, милорад додик
Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин, Республика Сербская, Милорад Додик
Победа Путина радует сербов, которые видят в нем опору, заявил Додик

Милорад Додик: победа Путина радует и сербов, которые видят в нем опору и друга

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 17 мар – РИА Новости. Победа Владимира Путина на выборах президента России обрадовала и сербский народ, который в нем видит своего друга и опору, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
«
"Пятый мандат во главе РФ, полученный убедительной победой на президентских выборах – подтверждение того, что президент Владимир Путин пользуется огромным доверием российского народа и что он ведет страну в правильном направлении", - написал Додик в соцсети Х.
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"Победа президента Путина встречена с радостью и сербским народом, так как в нем видит великого государственного деятеля и друга, на которого всегда может опереться и который заботится о нашем народе. Нас также радует, что российский народ своим лидером избрал серьезного, ответственного и мудрого государственного деятеля", - подчеркнул президент РС БиГ.
По его словам, такой выбор россиян является гарантией сохранения в нынешнем мире традиционных ценностей и что "мир не станет местом, где только избранные могут принимать решения обо всем".
Додик поздравил Путина, "дорогого друга Республики Сербской и сербского народа", и пожелал ему здоровья, сил и стойкости "на пути сохранения России и обеспечения мира и лучшего будущего всему свету".
Согласно последним данным ЦИК, Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов после обработки 60,01% протоколов.
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