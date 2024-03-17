https://ria.ru/20240317/pobeda-1933833697.html

Победа Путина радует сербов, которые видят в нем опору, заявил Додик

Победа Путина радует сербов, которые видят в нем опору, заявил Додик - РИА Новости, 17.03.2024

Победа Путина радует сербов, которые видят в нем опору, заявил Додик

Победа Владимира Путина на выборах президента России обрадовала и сербский народ, который в нем видит своего друга и опору, заявил президент Республики Сербской РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:23

2024-03-17T23:23

2024-03-17T23:23

выборы президента россии — 2024

россия

владимир путин

республика сербская

милорад додик

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853440555_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e74dde09b1585d4e15ea4ff1f11c73eb.jpg

БЕЛГРАД, 17 мар – РИА Новости. Победа Владимира Путина на выборах президента России обрадовала и сербский народ, который в нем видит своего друга и опору, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. "Пятый мандат во главе РФ, полученный убедительной победой на президентских выборах – подтверждение того, что президент Владимир Путин пользуется огромным доверием российского народа и что он ведет страну в правильном направлении", - написал Додик в соцсети Х. "Победа президента Путина встречена с радостью и сербским народом, так как в нем видит великого государственного деятеля и друга, на которого всегда может опереться и который заботится о нашем народе. Нас также радует, что российский народ своим лидером избрал серьезного, ответственного и мудрого государственного деятеля", - подчеркнул президент РС БиГ. По его словам, такой выбор россиян является гарантией сохранения в нынешнем мире традиционных ценностей и что "мир не станет местом, где только избранные могут принимать решения обо всем". Додик поздравил Путина, "дорогого друга Республики Сербской и сербского народа", и пожелал ему здоровья, сил и стойкости "на пути сохранения России и обеспечения мира и лучшего будущего всему свету". Согласно последним данным ЦИК, Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов после обработки 60,01% протоколов.

https://ria.ru/20240317/pobeda-1933829389.html

https://ria.ru/20240317/slutskiy-1933825815.html

россия

республика сербская

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, республика сербская, милорад додик