https://ria.ru/20240317/pobeda-1933827608.html

Президент Германии не будет поздравлять Путина с победой на выборах

Президент Германии не будет поздравлять Путина с победой на выборах - РИА Новости, 17.03.2024

Президент Германии не будет поздравлять Путина с победой на выборах

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не будет направлять поздравления Владимиру Путину в связи с победой на президентских выборах, заявила изданию... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:50

2024-03-17T22:50

2024-03-17T22:50

выборы президента россии — 2024

германия

россия

владимир путин

мария захарова

франк-вальтер штайнмайер

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не будет направлять поздравления Владимиру Путину в связи с победой на президентских выборах, заявила изданию Tagesspiegel пресс-секретарь главы ФРГ Керстин Гаммелин. “Никакого письма Путину не будет”, - сказала Гаммелин. При этом шесть лет назад, после президентских выборов 2018 года, Штайнмайер поздравил Путина с победой. Согласно обнародованным данным ЦИК РФ, после обработки 50,02% протоколов Владимир Путин лидирует с 87,34% голосов. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя критику МИД ФРГ в отношении выборов президента России, заявила, что в результатах выборов нет ничего удивительного, "вся Россия объединилась и дала отпор".

https://ria.ru/20240317/slutskiy-1933825815.html

германия

россия

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германия, россия, владимир путин, мария захарова, франк-вальтер штайнмайер