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Володин поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
22:43 17.03.2024 (обновлено: 23:01 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/pobeda-1933825515.html
Володин поздравил Путина с победой на выборах
Володин поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 17.03.2024
Володин поздравил Путина с победой на выборах
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:43
2024-03-17T23:01
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
вячеслав володин
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах."Поздравляю с убедительной победой Владимира Владимировича Путина! Это победа всех граждан нашей страны! Сильный Президент - сильная Россия!" - написал Володин в своем Telegram-канале.Спикер Госдумы отметил, что результат на выборах превзошел ожидания. По его словам, это ответ тем, кто делал все, чтобы Россия не стала сильной, стремился развалить ее."Наши противники понимают: Путин - преимущество России. Поэтому основные нападки и удары наносились по нему. Будущее есть только у независимых государств. Россия с президентом Путиным станет еще сильнее", - подчеркнул Володин.Он отметил, что Вашингтону, Брюсселю и преступному киевскому режиму не удалось запугать людей."Несмотря на угрозу жизни, жители Белгородской, Брянской, Курской областей, Крыма и Севастополя, Донбасса и Новороссии пришли на избирательные участки, сплотились вокруг президента, проголосовав за будущее нашей страны", - добавил Володин."Выборы показали консолидацию общества, а также высочайший уровень доверия Владимиру Владимировичу Путину. Опираясь на такую поддержку, наш президент может еще больше сделать для развития России, повышения благосостояния граждан", - написал Володин.Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов после обработки 50,02% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html
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политика, россия, владимир путин, вячеслав володин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин
Володин поздравил Путина с победой на выборах

Володин: выборы показали консолидацию общества и высокий уровень доверия Путину

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах.
"Поздравляю с убедительной победой Владимира Владимировича Путина! Это победа всех граждан нашей страны! Сильный Президент - сильная Россия!" - написал Володин в своем Telegram-канале.
Голосование на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России
Вчера, 21:00
Спикер Госдумы отметил, что результат на выборах превзошел ожидания. По его словам, это ответ тем, кто делал все, чтобы Россия не стала сильной, стремился развалить ее.
"Наши противники понимают: Путин - преимущество России. Поэтому основные нападки и удары наносились по нему. Будущее есть только у независимых государств. Россия с президентом Путиным станет еще сильнее", - подчеркнул Володин.
Он отметил, что Вашингтону, Брюсселю и преступному киевскому режиму не удалось запугать людей.
"Несмотря на угрозу жизни, жители Белгородской, Брянской, Курской областей, Крыма и Севастополя, Донбасса и Новороссии пришли на избирательные участки, сплотились вокруг президента, проголосовав за будущее нашей страны", - добавил Володин.
"Выборы показали консолидацию общества, а также высочайший уровень доверия Владимиру Владимировичу Путину. Опираясь на такую поддержку, наш президент может еще больше сделать для развития России, повышения благосостояния граждан", - написал Володин.
Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов после обработки 50,02% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинВячеслав Володин
 
 
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