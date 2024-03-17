https://ria.ru/20240317/pobeda-1933825515.html
Володин поздравил Путина с победой на выборах
Володин поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 17.03.2024
Володин поздравил Путина с победой на выборах
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:43
2024-03-17T22:43
2024-03-17T23:01
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
вячеслав володин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933012297_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_b2fbb4d05bd36c31760245e7c6f82502.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах."Поздравляю с убедительной победой Владимира Владимировича Путина! Это победа всех граждан нашей страны! Сильный Президент - сильная Россия!" - написал Володин в своем Telegram-канале.Спикер Госдумы отметил, что результат на выборах превзошел ожидания. По его словам, это ответ тем, кто делал все, чтобы Россия не стала сильной, стремился развалить ее."Наши противники понимают: Путин - преимущество России. Поэтому основные нападки и удары наносились по нему. Будущее есть только у независимых государств. Россия с президентом Путиным станет еще сильнее", - подчеркнул Володин.Он отметил, что Вашингтону, Брюсселю и преступному киевскому режиму не удалось запугать людей."Несмотря на угрозу жизни, жители Белгородской, Брянской, Курской областей, Крыма и Севастополя, Донбасса и Новороссии пришли на избирательные участки, сплотились вокруг президента, проголосовав за будущее нашей страны", - добавил Володин."Выборы показали консолидацию общества, а также высочайший уровень доверия Владимиру Владимировичу Путину. Опираясь на такую поддержку, наш президент может еще больше сделать для развития России, повышения благосостояния граждан", - написал Володин.Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов после обработки 50,02% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933012297_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1377e31b307c40fb3c317e1c55a47c59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, вячеслав володин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин
Володин поздравил Путина с победой на выборах
Володин: выборы показали консолидацию общества и высокий уровень доверия Путину
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Владимира Путина с убедительной победой
на президентских выборах.
"Поздравляю с убедительной победой Владимира Владимировича Путина! Это победа всех граждан нашей страны! Сильный Президент - сильная Россия!" - написал Володин в своем Telegram-канале.
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России
Спикер Госдумы отметил, что результат на выборах превзошел ожидания. По его словам, это ответ тем, кто делал все, чтобы Россия не стала сильной, стремился развалить ее.
"Наши противники понимают: Путин - преимущество России. Поэтому основные нападки и удары наносились по нему. Будущее есть только у независимых государств. Россия с президентом Путиным станет еще сильнее", - подчеркнул Володин.
Он отметил, что Вашингтону, Брюсселю и преступному киевскому режиму не удалось запугать людей.
"Несмотря на угрозу жизни, жители Белгородской, Брянской, Курской областей, Крыма и Севастополя, Донбасса и Новороссии пришли на избирательные участки, сплотились вокруг президента, проголосовав за будущее нашей страны", - добавил Володин.
"Выборы показали консолидацию общества, а также высочайший уровень доверия Владимиру Владимировичу Путину. Опираясь на такую поддержку, наш президент может еще больше сделать для развития России, повышения благосостояния граждан", - написал Володин.
Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов после обработки 50,02% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.