https://ria.ru/20240317/pobeda-1933825515.html

Володин поздравил Путина с победой на выборах

Володин поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 17.03.2024

Володин поздравил Путина с победой на выборах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:43

2024-03-17T22:43

2024-03-17T23:01

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

вячеслав володин

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах."Поздравляю с убедительной победой Владимира Владимировича Путина! Это победа всех граждан нашей страны! Сильный Президент - сильная Россия!" - написал Володин в своем Telegram-канале.Спикер Госдумы отметил, что результат на выборах превзошел ожидания. По его словам, это ответ тем, кто делал все, чтобы Россия не стала сильной, стремился развалить ее."Наши противники понимают: Путин - преимущество России. Поэтому основные нападки и удары наносились по нему. Будущее есть только у независимых государств. Россия с президентом Путиным станет еще сильнее", - подчеркнул Володин.Он отметил, что Вашингтону, Брюсселю и преступному киевскому режиму не удалось запугать людей."Несмотря на угрозу жизни, жители Белгородской, Брянской, Курской областей, Крыма и Севастополя, Донбасса и Новороссии пришли на избирательные участки, сплотились вокруг президента, проголосовав за будущее нашей страны", - добавил Володин."Выборы показали консолидацию общества, а также высочайший уровень доверия Владимиру Владимировичу Путину. Опираясь на такую поддержку, наш президент может еще больше сделать для развития России, повышения благосостояния граждан", - написал Володин.Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов после обработки 50,02% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html

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политика, россия, владимир путин, вячеслав володин