https://ria.ru/20240317/piskarev-1933809410.html
Пискарев прокомментировал первые результаты выборов
Пискарев прокомментировал первые результаты выборов - РИА Новости, 17.03.2024
Пискарев прокомментировал первые результаты выборов
Первые результаты выборов президента России, подсчетов голосов и данные exit poll говорят о том, что все попытки врагов РФ вмешаться в выборы, повлиять на... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:58
2024-03-17T21:58
2024-03-17T21:58
выборы президента россии — 2024
россия
госдума рф
совет федерации рф
василий пискарев
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Первые результаты выборов президента России, подсчетов голосов и данные exit poll говорят о том, что все попытки врагов РФ вмешаться в выборы, повлиять на волеизъявление российских граждан с треском провалились, заявил глава комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Василий Пискарев. "Первые результаты подсчетов голосов и данные exit poll говорят об одном - все попытки наших врагов вмешаться в выборы, повлиять на волеизъявление российских граждан с треском провалились", - написал Пискарев в своем Telegram-канале. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933808233.html
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россия, госдума рф, совет федерации рф, василий пискарев
Выборы президента России — 2024, Россия, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Василий Пискарев
Пискарев прокомментировал первые результаты выборов
Пискарев: первые результаты говорят, что попытки врагов вмешаться провалились