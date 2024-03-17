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Пискарев прокомментировал первые результаты выборов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
21:58 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/piskarev-1933809410.html
Пискарев прокомментировал первые результаты выборов
Пискарев прокомментировал первые результаты выборов - РИА Новости, 17.03.2024
Пискарев прокомментировал первые результаты выборов
Первые результаты выборов президента России, подсчетов голосов и данные exit poll говорят о том, что все попытки врагов РФ вмешаться в выборы, повлиять на... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:58
2024-03-17T21:58
выборы президента россии — 2024
россия
госдума рф
совет федерации рф
василий пискарев
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Первые результаты выборов президента России, подсчетов голосов и данные exit poll говорят о том, что все попытки врагов РФ вмешаться в выборы, повлиять на волеизъявление российских граждан с треском провалились, заявил глава комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Василий Пискарев. "Первые результаты подсчетов голосов и данные exit poll говорят об одном - все попытки наших врагов вмешаться в выборы, повлиять на волеизъявление российских граждан с треском провалились", - написал Пискарев в своем Telegram-канале. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933808233.html
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россия, госдума рф, совет федерации рф, василий пискарев
Выборы президента России — 2024, Россия, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Василий Пискарев
Пискарев прокомментировал первые результаты выборов

Пискарев: первые результаты говорят, что попытки врагов вмешаться провалились

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Первые результаты выборов президента России, подсчетов голосов и данные exit poll говорят о том, что все попытки врагов РФ вмешаться в выборы, повлиять на волеизъявление российских граждан с треском провалились, заявил глава комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Василий Пискарев.
«
"Первые результаты подсчетов голосов и данные exit poll говорят об одном - все попытки наших врагов вмешаться в выборы, повлиять на волеизъявление российских граждан с треском провалились", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
Председатель партии Новые люди Алексей Нечаев в предвыборном штабе кандидата в президенты РФ, заместителя председателя Государственной Думы РФ Владислава Даванкова в Москве. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Нечаев считает, что выборы для партии "Новые люди" прошли успешно
Вчера, 21:54
 
Выборы президента России — 2024РоссияГосдума РФСовет Федерации РФВасилий Пискарев
 
 
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