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В Париже на выборах президента проголосовали более 1,2 тысячи россиян - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
17:46 17.03.2024 (обновлено: 18:04 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/parizh-1933751518.html
В Париже на выборах президента проголосовали более 1,2 тысячи россиян
В Париже на выборах президента проголосовали более 1,2 тысячи россиян - РИА Новости, 17.03.2024
В Париже на выборах президента проголосовали более 1,2 тысячи россиян
В Париже к середине дня на выборах президента России проголосовали свыше 1,2 тысяч человек, сообщили в посольстве РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:46
2024-03-17T18:04
выборы президента россии — 2024
париж
россия
франция
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
совет федерации рф
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. В Париже к середине дня на выборах президента России проголосовали свыше 1,2 тысяч человек, сообщили в посольстве РФ. "По состоянию на 14.00 местного времени (16.00 мск) явка составила 1211 человек", - сообщили в диппредставительстве. Как передавал корреспондент РИА Новости, еще до открытия избирательного участка люди начали собираться у здания посольства на бульваре Ланн. К середине дня очередь из желающих проголосовать на улице рядом с посольством растянулась на несколько сот метров. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Во Франции голосование проходит 17 марта на 4 избирательных участках: в Париже, Страсбурге, Марселе и Вильфранш-сюр-Мер.
https://ria.ru/20240317/yavka-1933747939.html
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париж, россия, франция, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, в мире
Выборы президента России — 2024, Париж, Россия, Франция, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, В мире
В Париже на выборах президента проголосовали более 1,2 тысячи россиян

В Париже на выборах президента России проголосовали уже более 1,2 тысячи человек

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на избирательном участке в посольстве РФ на выборах президента России в Париже. 17 марта 2024
Женщина голосует на избирательном участке в посольстве РФ на выборах президента России в Париже. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Женщина голосует на избирательном участке в посольстве РФ на выборах президента России в Париже. 17 марта 2024
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. В Париже к середине дня на выборах президента России проголосовали свыше 1,2 тысяч человек, сообщили в посольстве РФ.
"По состоянию на 14.00 местного времени (16.00 мск) явка составила 1211 человек", - сообщили в диппредставительстве.
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Явка на выборах президента достигла исторического максимума, заявил эксперт
Вчера, 17:37
Как передавал корреспондент РИА Новости, еще до открытия избирательного участка люди начали собираться у здания посольства на бульваре Ланн. К середине дня очередь из желающих проголосовать на улице рядом с посольством растянулась на несколько сот метров.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Во Франции голосование проходит 17 марта на 4 избирательных участках: в Париже, Страсбурге, Марселе и Вильфранш-сюр-Мер.
 
Выборы президента России — 2024ПарижРоссияФранцияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФВ мире
 
 
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