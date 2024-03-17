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В Париже на выборах президента проголосовали более 1,2 тысячи россиян
В Париже на выборах президента проголосовали более 1,2 тысячи россиян - РИА Новости, 17.03.2024
В Париже на выборах президента проголосовали более 1,2 тысячи россиян
В Париже к середине дня на выборах президента России проголосовали свыше 1,2 тысяч человек, сообщили в посольстве РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:46
2024-03-17T17:46
2024-03-17T18:04
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. В Париже к середине дня на выборах президента России проголосовали свыше 1,2 тысяч человек, сообщили в посольстве РФ. "По состоянию на 14.00 местного времени (16.00 мск) явка составила 1211 человек", - сообщили в диппредставительстве. Как передавал корреспондент РИА Новости, еще до открытия избирательного участка люди начали собираться у здания посольства на бульваре Ланн. К середине дня очередь из желающих проголосовать на улице рядом с посольством растянулась на несколько сот метров. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Во Франции голосование проходит 17 марта на 4 избирательных участках: в Париже, Страсбурге, Марселе и Вильфранш-сюр-Мер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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париж, россия, франция, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, в мире
Выборы президента России — 2024, Париж, Россия, Франция, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, В мире
В Париже на выборах президента проголосовали более 1,2 тысячи россиян
В Париже на выборах президента России проголосовали уже более 1,2 тысячи человек