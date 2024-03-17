https://ria.ru/20240317/pamfilova-1933703581.html

Враги никогда не поймут душу российского народа, заявила Памфилова

Враги никогда не поймут душу российского народа, заявила Памфилова - РИА Новости, 17.03.2024

Враги никогда не поймут душу российского народа, заявила Памфилова

Российский народ в большей степени объединяется, когда пытаются жестче давить, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:12

2024-03-17T15:12

2024-03-17T15:12

выборы президента россии — 2024

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элла памфилова

михаил малышев

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российский народ в большей степени объединяется, когда пытаются жестче давить, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. В ходе брифинга в информцентре ЦИК РФ глава ЦИК по видеосвязи обсудила с главой избиркома Крыма Михаилом Малышевым ход голосования в республике. "Чем жестче пытаются со стороны на нас давить, тем в большей степени наш народ объединяется. Они (враги) никогда не понимали и никогда не поймут душу нашего человека, нашего народа", - сказала Памфилова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933619473.html

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Дарья Буймова

политика, россия, элла памфилова, михаил малышев, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф