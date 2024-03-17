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Враги никогда не поймут душу российского народа, заявила Памфилова - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:12 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/pamfilova-1933703581.html
Враги никогда не поймут душу российского народа, заявила Памфилова
Враги никогда не поймут душу российского народа, заявила Памфилова - РИА Новости, 17.03.2024
Враги никогда не поймут душу российского народа, заявила Памфилова
Российский народ в большей степени объединяется, когда пытаются жестче давить, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:12
2024-03-17T15:12
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
михаил малышев
леонид слуцкий (политик)
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российский народ в большей степени объединяется, когда пытаются жестче давить, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. В ходе брифинга в информцентре ЦИК РФ глава ЦИК по видеосвязи обсудила с главой избиркома Крыма Михаилом Малышевым ход голосования в республике. "Чем жестче пытаются со стороны на нас давить, тем в большей степени наш народ объединяется. Они (враги) никогда не понимали и никогда не поймут душу нашего человека, нашего народа", - сказала Памфилова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933619473.html
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политика, россия, элла памфилова, михаил малышев, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Михаил Малышев, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
Враги никогда не поймут душу российского народа, заявила Памфилова

Памфилова: чем жестче давят на Россию, тем больше ее народ объединяется

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российский народ в большей степени объединяется, когда пытаются жестче давить, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
В ходе брифинга в информцентре ЦИК РФ глава ЦИК по видеосвязи обсудила с главой избиркома Крыма Михаилом Малышевым ход голосования в республике.
Выборы президента РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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Вчера, 10:05
"Чем жестче пытаются со стороны на нас давить, тем в большей степени наш народ объединяется. Они (враги) никогда не понимали и никогда не поймут душу нашего человека, нашего народа", - сказала Памфилова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаМихаил МалышевЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФ
 
 
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