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СК проведет проверку после падения акробата в цирке в Приморском крае
СК проведет проверку после падения акробата в цирке в Приморском крае - РИА Новости, 17.03.2024
СК проведет проверку после падения акробата в цирке в Приморском крае
Следователи начали проверку после размещения в соцсетях информации о падении артиста цирка с высоты на выступлении в Находке Приморского края, сообщает... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:57
2024-03-17T16:57
2024-03-17T16:57
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар - РИА Новости. Следователи начали проверку после размещения в соцсетях информации о падении артиста цирка с высоты на выступлении в Находке Приморского края, сообщает региональное СУСК РФ. В соцсетях распространилось видео, на котором над ареной цирка вращается конструкция, по которой перемещаются два артиста. Один из них при движении падает на пол с высоты нескольких метров. Источник рассказал РИА Новости, что мужчина получил ушибы, больница направит уведомление в трудовую инспекцию, та будет проводить проверку. "Выявлено сообщение о том, что в городе Находке в цирке во время показа номера акробат упал с высоты и получил травму. По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)", - говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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происшествия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), россия, находка
Происшествия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Находка
СК проведет проверку после падения акробата в цирке в Приморском крае
СК проведет проверку после падения акробата с высоты в цирке в Находке
ВЛАДИВОСТОК, 17 мар - РИА Новости.
Следователи начали проверку после размещения в соцсетях информации о падении артиста цирка с высоты на выступлении в Находке Приморского края, сообщает региональное СУСК
РФ.
В соцсетях распространилось видео, на котором над ареной цирка вращается конструкция, по которой перемещаются два артиста. Один из них при движении падает на пол с высоты нескольких метров. Источник рассказал РИА Новости, что мужчина получил ушибы, больница направит уведомление в трудовую инспекцию, та будет проводить проверку.
"Выявлено сообщение о том, что в городе Находке в цирке во время показа номера акробат упал с высоты и получил травму. По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.