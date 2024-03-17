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Шольц выступил против возможной наземной операции Израиля в городе Рафах - РИА Новости, 17.03.2024
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18:43 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/operatsiya-1933765885.html
Шольц выступил против возможной наземной операции Израиля в городе Рафах
Шольц выступил против возможной наземной операции Израиля в городе Рафах - РИА Новости, 17.03.2024
Шольц выступил против возможной наземной операции Израиля в городе Рафах
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что выступает против возможной операции Израиля в городе Рафах на юге сектора Газа, поскольку, по его мнению, это лишь ухудшит и... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T18:43
2024-03-17T18:43
специальная военная операция на украине
в мире
израиль
олаф шольц
оон
биньямин нетаньяху
германия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что выступает против возможной операции Израиля в городе Рафах на юге сектора Газа, поскольку, по его мнению, это лишь ухудшит и без того тяжелую ситуацию. "Совершенно очевидно, что сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы ситуация не стала еще хуже, чем она есть. Израиль имеет полное право защищаться от нападения, которое совершил ХАМАС, осуществив ужасающую атаку на израильских граждан. В то же время не должно быть так, что многие из тех, кто бежал в Рафах в секторе Газа, сейчас находятся под прямой угрозой из-за военных действий и операций. Вот почему я, как и американский президент, очень ясно дал понять, что мы считаем, что сейчас все должно быть сделано очень и очень осторожно, чтобы избежать в дальнейшем большого числа жертв. Отсюда мое беспокойство по поводу такой операции", - сказал Шольц на пресс-конференции в ходе визита в Иорданию. Его слова приводит пресс-служба правительства Германии. По словам канцлера, необходимо сосредоточиться на переговорном процессе, который позволил бы достичь перемирия и предотвратить проведение наземной операции в Рафахе. "Я думаю, что большое количество жертв в результате такого наступления очень затруднило бы любой мирный процесс в регионе. Многие люди в Израиле также знают это. Вот почему для меня это будет очень важной частью аргументации", - добавил Шольц, который из Иордании отправится далее в Израиль. Ранее израильские СМИ со ссылкой на офис премьер-министра сообщили о том, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу на заседании узкого военно-политического кабинета одобрил план операции в Рафахе на юге сектора Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к эвакуации мирного населения из этого района. Нетаньяху также отверг последнее предложение палестинского движения ХАМАС об освобождении заложников в обмен на палестинских пленных и перемирие, заявив, что требования радикалов "все еще абсурдны". В марте Нетаньяху подтвердил намерения Израиля провести наземную операцию в городе Рафах на границе сектора Газа и Египта, который считается последним оплотом палестинского движения ХАМАС. ООН и многие страны предостерегают Израиль от этого шага, так как в этом районе сейчас сосредоточено более миллиона перемещенных палестинцев.
https://ria.ru/20240317/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html
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в мире, израиль, олаф шольц, оон, биньямин нетаньяху, германия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Олаф Шольц, ООН, Биньямин Нетаньяху, Германия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Шольц выступил против возможной наземной операции Израиля в городе Рафах

Шольц выступил против наземной операции Израиля в Рафахе на юге сектора Газа

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что выступает против возможной операции Израиля в городе Рафах на юге сектора Газа, поскольку, по его мнению, это лишь ухудшит и без того тяжелую ситуацию.
"Совершенно очевидно, что сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы ситуация не стала еще хуже, чем она есть. Израиль имеет полное право защищаться от нападения, которое совершил ХАМАС, осуществив ужасающую атаку на израильских граждан. В то же время не должно быть так, что многие из тех, кто бежал в Рафах в секторе Газа, сейчас находятся под прямой угрозой из-за военных действий и операций. Вот почему я, как и американский президент, очень ясно дал понять, что мы считаем, что сейчас все должно быть сделано очень и очень осторожно, чтобы избежать в дальнейшем большого числа жертв. Отсюда мое беспокойство по поводу такой операции", - сказал Шольц на пресс-конференции в ходе визита в Иорданию. Его слова приводит пресс-служба правительства Германии.
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По словам канцлера, необходимо сосредоточиться на переговорном процессе, который позволил бы достичь перемирия и предотвратить проведение наземной операции в Рафахе.
"Я думаю, что большое количество жертв в результате такого наступления очень затруднило бы любой мирный процесс в регионе. Многие люди в Израиле также знают это. Вот почему для меня это будет очень важной частью аргументации", - добавил Шольц, который из Иордании отправится далее в Израиль.
Ранее израильские СМИ со ссылкой на офис премьер-министра сообщили о том, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу на заседании узкого военно-политического кабинета одобрил план операции в Рафахе на юге сектора Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к эвакуации мирного населения из этого района. Нетаньяху также отверг последнее предложение палестинского движения ХАМАС об освобождении заложников в обмен на палестинских пленных и перемирие, заявив, что требования радикалов "все еще абсурдны".
В марте Нетаньяху подтвердил намерения Израиля провести наземную операцию в городе Рафах на границе сектора Газа и Египта, который считается последним оплотом палестинского движения ХАМАС. ООН и многие страны предостерегают Израиль от этого шага, так как в этом районе сейчас сосредоточено более миллиона перемещенных палестинцев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИзраильОлаф ШольцООНБиньямин НетаньяхуГерманияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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