https://ria.ru/20240317/opasnost-1933784050.html

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 17.03.2024

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T20:26

2024-03-17T20:26

2024-03-17T20:27

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

роман старовойт

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

курская область

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курская область, происшествия, роман старовойт