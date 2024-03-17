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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 17.03.2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T20:26
2024-03-17T20:26
2024-03-17T20:27
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
роман старовойт
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он.
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курская область, происшествия, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Роман Старовойт
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Старовойт: в Курской области объявили опасность атаки БПЛА