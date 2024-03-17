https://ria.ru/20240317/opasnost-1933767481.html

В Белгороде и районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.03.2024

В Белгороде и районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T18:54

2024-03-17T18:54

2024-03-17T19:07

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД , 17 мар — РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщается в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в публикации.Глава региона Вячеслав Гладков призвал жителей переместиться в помещения без окон и со сплошными стенами. При нахождении на улице необходимо спуститься в укрытие или другое безопасное место.Украина в последнее время усилила попытки атаковать приграничные регионы России. В частности, ранее в воскресенье ВСУ обстреляли Белгород, в результате погиб один человек, еще 11 получили ранения. Также различные повреждения в городе выявили в 36 квартирах 17 многоквартирных домов, девяти частных домовладениях, на трех хозсубъектах и в 12 автомобилях.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия