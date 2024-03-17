https://ria.ru/20240317/onlayn-golosovanie-1933698358.html
В онлайн-голосовании приняли участие более 3,5 миллиона москвичей
В онлайн-голосовании приняли участие более 3,5 миллиона москвичей - РИА Новости, 17.03.2024
В онлайн-голосовании приняли участие более 3,5 миллиона москвичей
Более 3,5 миллиона человек получили бюллетени в рамках онлайн-голосования на выборах президента России в Москве, следует из данных сервиса по наблюдению за... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:47
2024-03-17T14:47
2024-03-17T14:59
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Более 3,5 миллиона человек получили бюллетени в рамках онлайн-голосования на выборах президента России в Москве, следует из данных сервиса по наблюдению за голосованием."Выдано бюллетеней - 3 505 796, получено бюллетеней - 3 483 300", - следует из данных по состоянию на 14.44 мск.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, могут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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москва, политика
Выборы президента России — 2024, Москва, Политика
В онлайн-голосовании приняли участие более 3,5 миллиона москвичей
В Москве в онлайн-голосовании приняли участие более 3,5 миллиона избирателей
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Более 3,5 миллиона человек получили бюллетени в рамках онлайн-голосования на выборах президента России в Москве, следует из данных сервиса по наблюдению за голосованием.
"Выдано бюллетеней - 3 505 796, получено бюллетеней - 3 483 300", - следует из данных по состоянию на 14.44 мск.
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Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, могут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.