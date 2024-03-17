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В Москве около 70 тысяч человек проголосовали онлайн за ночь - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
08:23 17.03.2024 (обновлено: 08:33 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/onlayn-1933597960.html
В Москве около 70 тысяч человек проголосовали онлайн за ночь
В Москве около 70 тысяч человек проголосовали онлайн за ночь - РИА Новости, 17.03.2024
В Москве около 70 тысяч человек проголосовали онлайн за ночь
Порядка 70 тысяч человек проголосовали онлайн на выборах президента РФ в Москве за ночь, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:23
2024-03-17T08:33
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Порядка 70 тысяч человек проголосовали онлайн на выборах президента РФ в Москве за ночь, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев."Порядка 70 тысяч человек проголосовали онлайн на выборах президента РФ в Москве за ночь", - сказал Ковалев.В свою очередь заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов отметил, что у москвичей наблюдается высокая активность на голосовании.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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москва, политика, россия
Выборы президента России — 2024, Москва, Политика, Россия
В Москве около 70 тысяч человек проголосовали онлайн за ночь

В Москве около 70 000 человек проголосовали онлайн на выборах президента за ночь

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДистанционное электронное голосование на выборах президента РФ в Москве
Дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Порядка 70 тысяч человек проголосовали онлайн на выборах президента РФ в Москве за ночь, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.
"Порядка 70 тысяч человек проголосовали онлайн на выборах президента РФ в Москве за ночь", - сказал Ковалев.
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
В Москве за ночь не зафиксировали попыток вмешательства в выборы
Вчера, 08:24
В свою очередь заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов отметил, что у москвичей наблюдается высокая активность на голосовании.
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024МоскваПолитикаРоссия
 
 
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