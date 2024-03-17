https://ria.ru/20240317/odessa-1933769527.html

Массово отказались. На Западе раскрыли, почему лидеры НАТО избегают Одессу

Массово отказались. На Западе раскрыли, почему лидеры НАТО избегают Одессу - РИА Новости, 17.03.2024

Массово отказались. На Западе раскрыли, почему лидеры НАТО избегают Одессу

Западные лидеры стали массово отказываться от поездок в Одессу из-за точности российской ракетной артиллерии, заявил британский эксперт Александр Меркурис в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T19:05

2024-03-17T19:05

2024-03-17T19:07

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Западные лидеры стали массово отказываться от поездок в Одессу из-за точности российской ракетной артиллерии, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Британский министр обороны Грант Шаппс сегодня должен был посетить Одессу, но он решил, что лучше этого не делать", — рассказал аналитик.По его словам, Шаппс не поехал в ключевой портовый город Украины из-за того, что ранее Россия уже наносила точные ракетные удары по стратегическим объектам в этом месте. В результате артиллерийской атаки были поражены пункты дислокации морских дронов ВСУ, напомнил Меркурис.Как заявил аналитик, теперь западные разведывательные ведомства считают, что лидерам их стран небезопасно находиться в Одессе, поэтому они стараются избегать посещения этого города.Ранее газета Times сообщила об отказе министра обороны Соединенного Королевства ехать в черноморский порт 7 марта "из-за угрозы ракетного удара". По информации издания, несмотря на все попытки сохранить визит в секрете, этого сделать не удалось.

https://ria.ru/20240317/makron-1933707251.html

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