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Массово отказались. На Западе раскрыли, почему лидеры НАТО избегают Одессу - РИА Новости, 17.03.2024
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19:05 17.03.2024 (обновлено: 19:07 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/odessa-1933769527.html
Массово отказались. На Западе раскрыли, почему лидеры НАТО избегают Одессу
Массово отказались. На Западе раскрыли, почему лидеры НАТО избегают Одессу - РИА Новости, 17.03.2024
Массово отказались. На Западе раскрыли, почему лидеры НАТО избегают Одессу
Западные лидеры стали массово отказываться от поездок в Одессу из-за точности российской ракетной артиллерии, заявил британский эксперт Александр Меркурис в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T19:05
2024-03-17T19:07
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Западные лидеры стали массово отказываться от поездок в Одессу из-за точности российской ракетной артиллерии, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Британский министр обороны Грант Шаппс сегодня должен был посетить Одессу, но он решил, что лучше этого не делать", — рассказал аналитик.По его словам, Шаппс не поехал в ключевой портовый город Украины из-за того, что ранее Россия уже наносила точные ракетные удары по стратегическим объектам в этом месте. В результате артиллерийской атаки были поражены пункты дислокации морских дронов ВСУ, напомнил Меркурис.Как заявил аналитик, теперь западные разведывательные ведомства считают, что лидерам их стран небезопасно находиться в Одессе, поэтому они стараются избегать посещения этого города.Ранее газета Times сообщила об отказе министра обороны Соединенного Королевства ехать в черноморский порт 7 марта "из-за угрозы ракетного удара". По информации издания, несмотря на все попытки сохранить визит в секрете, этого сделать не удалось.
https://ria.ru/20240317/makron-1933707251.html
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в мире, одесса, украина, россия, грант шаппс, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Украина, Россия, Грант Шаппс, Вооруженные силы Украины
Массово отказались. На Западе раскрыли, почему лидеры НАТО избегают Одессу

Меркурис: лидеры стран НАТО стали избегать Одессу из-за точных ударов России

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Западные лидеры стали массово отказываться от поездок в Одессу из-за точности российской ракетной артиллерии, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Британский министр обороны Грант Шаппс сегодня должен был посетить Одессу, но он решил, что лучше этого не делать", — рассказал аналитик.
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По его словам, Шаппс не поехал в ключевой портовый город Украины из-за того, что ранее Россия уже наносила точные ракетные удары по стратегическим объектам в этом месте. В результате артиллерийской атаки были поражены пункты дислокации морских дронов ВСУ, напомнил Меркурис.
Как заявил аналитик, теперь западные разведывательные ведомства считают, что лидерам их стран небезопасно находиться в Одессе, поэтому они стараются избегать посещения этого города.
Ранее газета Times сообщила об отказе министра обороны Соединенного Королевства ехать в черноморский порт 7 марта "из-за угрозы ракетного удара". По информации издания, несмотря на все попытки сохранить визит в секрете, этого сделать не удалось.
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В миреОдессаУкраинаРоссияГрант ШаппсВооруженные силы Украины
 
 
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