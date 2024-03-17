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Сотни людей выстроились в очередь перед избирательным участком в Тель-Авиве
Сотни людей выстроились в очередь перед избирательным участком в Тель-Авиве - РИА Новости, 17.03.2024
Сотни людей выстроились в очередь перед избирательным участком в Тель-Авиве
Сотни граждан РФ выстроились в километровою очередь, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке в консульском отделе посольства... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:46
2024-03-17T15:46
2024-03-17T15:47
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мар — РИА Новости. Сотни граждан РФ выстроились в километровою очередь, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке в консульском отделе посольства России в Тель-Авиве, сообщает корреспондент РИА Новости. Среди пришедших на голосование присутствуют несколько известных личностей, включая российскую журналистку Ирину Шихман* и шоумена Михаила Шаца*.На месте дежурит полиция, голосование проходит в штатном режиме без провокаций. По данным пресс-службы посольства России в Израиле, за первые шесть часов после открытия 1543 россиянина проголосовали на выборах президента России на трех избирательных участках в Израиле. Участки расположены в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе. В посольстве ранее сообщали, что на консульском учете в Израиле состоят порядка 150 тысяч россиян, а реальное число российских соотечественников в стране "минимум в два раза больше". Эта цифра также включает в себя граждан, не достигших совершеннолетия.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.
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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
2024-03-17T15:46
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в мире, россия, ирина шихман, михаил шац, израиль, тель-авив
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Ирина Шихман, Михаил Шац, Израиль, Тель-Авив
Сотни людей выстроились в очередь перед избирательным участком в Тель-Авиве
В Тель-Авиве Шихман и Шац встали в километровую очередь на избирательный участок
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мар — РИА Новости. Сотни граждан РФ выстроились в километровою очередь, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке в консульском отделе посольства России в Тель-Авиве, сообщает корреспондент РИА Новости.
Среди пришедших на голосование присутствуют несколько известных личностей, включая российскую журналистку Ирину Шихман* и шоумена Михаила Шаца*.
На месте дежурит полиция, голосование проходит в штатном режиме без провокаций.
По данным пресс-службы посольства России в Израиле, за первые шесть часов после открытия 1543 россиянина проголосовали на выборах президента России на трех избирательных участках в Израиле. Участки расположены в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе.
В посольстве ранее сообщали, что на консульском учете в Израиле состоят порядка 150 тысяч россиян, а реальное число российских соотечественников в стране "минимум в два раза больше". Эта цифра также включает в себя граждан, не достигших совершеннолетия.
* Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.