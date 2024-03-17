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Сотни людей выстроились в очередь перед избирательным участком в Тель-Авиве

Сотни людей выстроились в очередь перед избирательным участком в Тель-Авиве - РИА Новости, 17.03.2024

Сотни людей выстроились в очередь перед избирательным участком в Тель-Авиве

Сотни граждан РФ выстроились в километровою очередь, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке в консульском отделе посольства... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:46

2024-03-17T15:46

2024-03-17T15:47

выборы президента россии — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мар — РИА Новости. Сотни граждан РФ выстроились в километровою очередь, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке в консульском отделе посольства России в Тель-Авиве, сообщает корреспондент РИА Новости. Среди пришедших на голосование присутствуют несколько известных личностей, включая российскую журналистку Ирину Шихман* и шоумена Михаила Шаца*.На месте дежурит полиция, голосование проходит в штатном режиме без провокаций. По данным пресс-службы посольства России в Израиле, за первые шесть часов после открытия 1543 россиянина проголосовали на выборах президента России на трех избирательных участках в Израиле. Участки расположены в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе. В посольстве ранее сообщали, что на консульском учете в Израиле состоят порядка 150 тысяч россиян, а реальное число российских соотечественников в стране "минимум в два раза больше". Эта цифра также включает в себя граждан, не достигших совершеннолетия.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.

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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ. 2024-03-17T15:46 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, россия, ирина шихман, михаил шац, израиль, тель-авив