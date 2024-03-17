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При обстреле Белгородского района пострадали восемь человек
При обстреле Белгородского района пострадали восемь человек - РИА Новости, 17.03.2024
При обстреле Белгородского района пострадали восемь человек
После атаки ВСУ в Белгородском районе пострадали восемь человек, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T20:57
2024-03-17T20:57
2024-03-17T21:04
белгородский район
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. После атаки ВСУ в Белгородском районе пострадали восемь человек, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ, по предварительной информации, пострадали восемь человек в поселке Октябрьский", - говорится в сообщении.Отмечается, что у 15-летнего парня осколочное ранение коленного сустава, у мужчины - непроникающее осколочное ранение грудной клетки, у женщины - осколочные ранения правой голени, еще у одной - осколочное ранение головы. Также еще один мужчина получил множественные осколочные ранения спины и руки. Кроме того, трое мужчин сами обратились в районную больницу: у одного - осколочные ранения головы и проникающее ранение живота, а также верхних и нижних конечностей, еще у двоих пострадавших осколочные ранения нижних конечностей.Гладков подчеркнул, что бригадами скорой помощи все пострадавшие переведены в медучреждения Белгорода, оказывает вся необходимая помощь.⠀"По разрушениям в поселке Октябрьский. В нескольких квартирах двух МКД выбиты окна, посечены крыши и заборы в четырех частных домовладениях и одной хозпостройке. Также повреждены четыре автомобиля и один автобус", - добавил он.По словам губернатора, информация уточняется, оперативные службы работают на местах.
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белгородский район, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородский район, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
При обстреле Белгородского района пострадали восемь человек
Гладков: при обстреле Белгородского района пострадали 8 человек
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
После атаки ВСУ в Белгородском районе пострадали восемь человек, сообщил в Telegram-канале
губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ, по предварительной информации, пострадали восемь человек в поселке Октябрьский", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у 15-летнего парня осколочное ранение коленного сустава, у мужчины - непроникающее осколочное ранение грудной клетки, у женщины - осколочные ранения правой голени, еще у одной - осколочное ранение головы. Также еще один мужчина получил множественные осколочные ранения спины и руки. Кроме того, трое мужчин сами обратились в районную больницу: у одного - осколочные ранения головы и проникающее ранение живота, а также верхних и нижних конечностей, еще у двоих пострадавших осколочные ранения нижних конечностей.
Гладков подчеркнул, что бригадами скорой помощи все пострадавшие переведены в медучреждения Белгорода, оказывает вся необходимая помощь.
⠀"По разрушениям в поселке Октябрьский. В нескольких квартирах двух МКД выбиты окна, посечены крыши и заборы в четырех частных домовладениях и одной хозпостройке. Также повреждены четыре автомобиля и один автобус", - добавил он.
По словам губернатора, информация уточняется, оперативные службы работают на местах.
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