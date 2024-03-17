https://ria.ru/20240317/obstrel-1933828898.html

ВСУ выпустили более ста снарядов по Белгородской области

ВСУ выпустили более ста снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 18.03.2024

ВСУ выпустили более ста снарядов по Белгородской области

ВСУ за сутки выпустили более 100 снарядов по девяти районам Белгородской области , погибли два человека, пятеро ранены, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-17T22:57

2024-03-17T22:57

2024-03-18T02:24

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

грайворон

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгород

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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки выпустили более 100 снарядов по девяти районам Белгородской области , погибли два человека, пятеро ранены, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Telegram-канале Гладков опубликовал информацию об ударах со стороны Украины с 7.00 16 марта до 7.00 17-го. В это время по девяти муниципалитетам области были выпущены 108 снарядов из разных видов вооружения, включая РСЗО Vampire и танк. Указывая статистику по городу Грайворон, губернатор второй день подряд называет их массированными, не уточняя количество обстрелов. Глава области также не сообщил количество снарядов, выпущенных по Белгороду в субботу. На регион были зафиксированы 29 атак с использованием беспилотников, в том числе 10 устройств сбросили с дронов. В результате обстрелов разрушения выявлены в более чем 130 квартирах 32 домов, 75 частных домовладениях, на 15 объектах, повреждены 121 единица транспорта."В городе Белгороде в результате двух массированных обстрелов из РСЗО Vampire погиб один человек… В Белгородском районе над селом Варваровка и поселком Октябрьский системой ПВО сбито по три БПЛА противника, над селом Новая Деревня – два беспилотника, над поселком Разумное, селами Соловьевка и Соломино – по одному БПЛА. Также в поселке Октябрьский противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. По селу Веселая Лопань выпущен один снаряд из РСЗО", - написал Гладков. Женщина погибла при обстреле Белгородского района, ее сына медики госпитализировали. В Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с квадрокоптера выпущено семь взрывных устройств. Как отметил Гладков, в Грайворонском округе под массированный обстрел попал город Грайворон. Также с дрона сброшено самодельное взрывное устройство на частный дом. На окраине поселка Горьковский зафиксирован 61 прилет."В районе села Сподарюшино системой ПВО сбита она воздушная цель. Обошлось без последствий. В селе Мокрая Орловка зафиксировано 10 прилетов. Пострадавших и разрушений нет. В селе Козинка по КПП выпущено 13 танковых снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. В районе села Головчино средствами ПВО уничтожен один снаряд РСЗО", - уточнил Гладков.По данным главы области, в Красногвардейском районе рядом с поселком Мирный обнаружены обломки дрона. В Краснояружском районе четыре раза обстреляли окраину села Колотиловка. По окраинам сел Староселье и Поповка выпущены девять минометных снарядов. В Новооскольском округе в районе села Тростенец системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа."В Шебекинском городском округе по МАПП "Шебекино" выпущено восемь минометных снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. В поселке Поляна с двух БПЛА сброшено два взрывных устройства. Обошлось без последствий. Также в поселке противник атаковал с помощью дрона-камикадзе... На территории округа системой ПВО сбит БПЛА противника", - заявил глава региона. Как отметил губернатор, в Яковлевском округе в городе Строитель тремя дронами-камикадзе атакован инфраструктурный объект. Также в городе после отражения системы ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ пострадала женщина На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html

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происшествия, белгородская область, грайворон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгород