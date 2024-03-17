https://ria.ru/20240317/obstrel-1933828898.html
ВСУ выпустили более ста снарядов по Белгородской области
ВСУ выпустили более ста снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 18.03.2024
ВСУ выпустили более ста снарядов по Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили более 100 снарядов по девяти районам Белгородской области , погибли два человека, пятеро ранены, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-17T22:57
2024-03-17T22:57
2024-03-18T02:24
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
грайворон
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгород
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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки выпустили более 100 снарядов по девяти районам Белгородской области , погибли два человека, пятеро ранены, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Telegram-канале Гладков опубликовал информацию об ударах со стороны Украины с 7.00 16 марта до 7.00 17-го. В это время по девяти муниципалитетам области были выпущены 108 снарядов из разных видов вооружения, включая РСЗО Vampire и танк. Указывая статистику по городу Грайворон, губернатор второй день подряд называет их массированными, не уточняя количество обстрелов. Глава области также не сообщил количество снарядов, выпущенных по Белгороду в субботу. На регион были зафиксированы 29 атак с использованием беспилотников, в том числе 10 устройств сбросили с дронов. В результате обстрелов разрушения выявлены в более чем 130 квартирах 32 домов, 75 частных домовладениях, на 15 объектах, повреждены 121 единица транспорта."В городе Белгороде в результате двух массированных обстрелов из РСЗО Vampire погиб один человек… В Белгородском районе над селом Варваровка и поселком Октябрьский системой ПВО сбито по три БПЛА противника, над селом Новая Деревня – два беспилотника, над поселком Разумное, селами Соловьевка и Соломино – по одному БПЛА. Также в поселке Октябрьский противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. По селу Веселая Лопань выпущен один снаряд из РСЗО", - написал Гладков. Женщина погибла при обстреле Белгородского района, ее сына медики госпитализировали. В Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с квадрокоптера выпущено семь взрывных устройств. Как отметил Гладков, в Грайворонском округе под массированный обстрел попал город Грайворон. Также с дрона сброшено самодельное взрывное устройство на частный дом. На окраине поселка Горьковский зафиксирован 61 прилет."В районе села Сподарюшино системой ПВО сбита она воздушная цель. Обошлось без последствий. В селе Мокрая Орловка зафиксировано 10 прилетов. Пострадавших и разрушений нет. В селе Козинка по КПП выпущено 13 танковых снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. В районе села Головчино средствами ПВО уничтожен один снаряд РСЗО", - уточнил Гладков.По данным главы области, в Красногвардейском районе рядом с поселком Мирный обнаружены обломки дрона. В Краснояружском районе четыре раза обстреляли окраину села Колотиловка. По окраинам сел Староселье и Поповка выпущены девять минометных снарядов. В Новооскольском округе в районе села Тростенец системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа."В Шебекинском городском округе по МАПП "Шебекино" выпущено восемь минометных снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. В поселке Поляна с двух БПЛА сброшено два взрывных устройства. Обошлось без последствий. Также в поселке противник атаковал с помощью дрона-камикадзе... На территории округа системой ПВО сбит БПЛА противника", - заявил глава региона. Как отметил губернатор, в Яковлевском округе в городе Строитель тремя дронами-камикадзе атакован инфраструктурный объект. Также в городе после отражения системы ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ пострадала женщина На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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происшествия, белгородская область, грайворон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгород
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Грайворон, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгород
ВСУ выпустили более ста снарядов по Белгородской области
Гладков: ВСУ выпустили более ста снарядов по Белгородской области за день
БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости.
ВСУ за сутки выпустили более 100 снарядов по девяти районам Белгородской области , погибли два человека, пятеро ранены, сообщил губернатор
Вячеслав Гладков.
В Telegram-канале Гладков опубликовал информацию об ударах со стороны Украины
с 7.00 16 марта до 7.00 17-го. В это время по девяти муниципалитетам области были выпущены 108 снарядов из разных видов вооружения, включая РСЗО Vampire и танк.
Указывая статистику по городу Грайворон
, губернатор второй день подряд называет их массированными, не уточняя количество обстрелов. Глава области также не сообщил количество снарядов, выпущенных по Белгороду
в субботу. На регион были зафиксированы 29 атак с использованием беспилотников, в том числе 10 устройств сбросили с дронов. В результате обстрелов разрушения выявлены в более чем 130 квартирах 32 домов, 75 частных домовладениях, на 15 объектах, повреждены 121 единица транспорта.
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«
"В городе Белгороде в результате двух массированных обстрелов из РСЗО Vampire погиб один человек… В Белгородском районе
над селом Варваровка и поселком Октябрьский
системой ПВО сбито по три БПЛА противника, над селом Новая Деревня – два беспилотника, над поселком Разумное, селами Соловьевка и Соломино – по одному БПЛА. Также в поселке Октябрьский противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. По селу Веселая Лопань выпущен один снаряд из РСЗО", - написал Гладков.
Женщина погибла при обстреле Белгородского района, ее сына медики госпитализировали. В Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с квадрокоптера выпущено семь взрывных устройств. Как отметил Гладков, в Грайворонском округе под массированный обстрел попал город Грайворон. Также с дрона сброшено самодельное взрывное устройство на частный дом. На окраине поселка Горьковский зафиксирован 61 прилет.
"В районе села Сподарюшино системой ПВО сбита она воздушная цель. Обошлось без последствий. В селе Мокрая Орловка зафиксировано 10 прилетов. Пострадавших и разрушений нет. В селе Козинка по КПП выпущено 13 танковых снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. В районе села Головчино средствами ПВО уничтожен один снаряд РСЗО", - уточнил Гладков.
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По данным главы области, в Красногвардейском районе
рядом с поселком Мирный
обнаружены обломки дрона. В Краснояружском районе четыре раза обстреляли окраину села Колотиловка. По окраинам сел Староселье и Поповка выпущены девять минометных снарядов. В Новооскольском округе в районе села Тростенец системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа.
"В Шебекинском городском округе по МАПП "Шебекино" выпущено восемь минометных снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. В поселке Поляна с двух БПЛА сброшено два взрывных устройства. Обошлось без последствий. Также в поселке противник атаковал с помощью дрона-камикадзе... На территории округа системой ПВО сбит БПЛА противника", - заявил глава региона.
Как отметил губернатор, в Яковлевском округе в городе Строитель тремя дронами-камикадзе атакован инфраструктурный объект. Также в городе после отражения системы ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ пострадала женщина
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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