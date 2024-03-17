https://ria.ru/20240317/obstrel-1933730986.html

При обстреле Белгорода погиб мирный житель, еще 11 пострадали

При обстреле Белгорода погиб мирный житель, еще 11 пострадали - РИА Новости, 17.03.2024

При обстреле Белгорода погиб мирный житель, еще 11 пострадали

При повторном украинском обстреле Белгорода погиб человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:35

2024-03-17T16:35

2024-03-17T17:23

специальная военная операция на украине

белгород

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 17 мар — РИА Новости. При повторном украинском обстреле Белгорода погиб человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. К большому сожалению, есть погибший. В момент обстрела города мужчина находился на парковке. От полученных ран он скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Одиннадцать человек получили ранения различной степени тяжести", — написал он.Гладков добавил, что восемь человек госпитализировали в городскую больницу № 2.Губернатор уточнил, что в самом тяжелом состоянии находится женщина с осколочным ранением грудной клетки. Медики борются за ее жизнь. Троим пострадавшим помощь оказали на месте.Различные разрушения в городе выявили в 36 квартирах 17 многоквартирных домов, девяти частных домовладениях, на трех хозсубъектах и в 12 автомобилях."В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ Таврово-10 выявлены повреждения в двух частных домовладениях: в одном частном домовладении поврежден электрический кабель и посечен забор, во втором — посечена кровля. В Дубовом повреждения есть в четырех частных домовладениях и одном автомобиле. В Майском повреждена кровля в двух домах и гараже. В Репном осколками посечена кровля дома", — рассказал Гладков. Он добавил, что службы продолжают обход территории.При обстреле также получило повреждение здание детского сада, у которого пострадала внешняя обшивка с двух сторон, сообщил корреспондент РИА Новости. На прилегающей территории видны следы от двух воронок. Повреждены декоративные элементы на игровой площадке.Как рассказала РИА Новости член избирательной комиссии, располагающейся в здании напротив детсада, Вероника Мешко, из-за выходного дня дежурных групп в учреждении не было."Людей, которые шли на избирательные участки, мы сразу же вели в укрытие, успокаивали, давали воду, успокоительные. <…> С нашими избирателями со всеми все хорошо", — добавила она.Последние несколько дней Белгородская область подвергается массированным ударам со стороны ВСУ. В частности, сегодня утром глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде от прилета снаряда в частный дом погибла 16-летняя девушка. Также пострадал ее отец, его госпитализировали.Кроме того, повреждения получили несколько частных и многоквартирных жилых домов.Как сообщили в Минобороны, средства ПВО около 8:00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью девять снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" и три боеприпаса реактивной системы "Ураган".В регионе с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы Белгородской области с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933660405.html

https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

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Последствия обстрела Белгорода На кадрах - последствия обстрела Белгорода. Поврежден в том числе один из домов около ТЦ, попавшего под удар 15 февраля. 2024-03-17T16:35 true PT0M45S

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белгород, вооруженные силы украины, происшествия