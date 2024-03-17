https://ria.ru/20240317/obstrel-1933728524.html

Украинские войска обстреляли Белгород, пострадало здание детсада

Украинские войска обстреляли Белгород, пострадало здание детсада - РИА Новости, 17.03.2024

Украинские войска обстреляли Белгород, пострадало здание детсада

Здание детского сада получило повреждения в Белгороде в результате обстрела, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:26

2024-03-17T16:26

2024-03-17T16:44

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 17 мар — РИА Новости. Здание детского сада получило повреждения в Белгороде в результате обстрела, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье в Белгороде и Белгородском районе дважды звучал сигнал ракетной опасности.У здания детского сада повреждена внешняя обшивка с двух сторон. На прилегающей территории видны следы от двух воронок. Повреждены декоративные элементы на игровой площадке. Как рассказала РИА Новости член избирательной комиссии, располагающейся в здании напротив детского сада, Вероника Мешко, дежурных групп в саду не было, так как воскресенье. Людей, пришедших на выборы, в момент обстрела отвели в укрытие.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

белгород

белгородский район

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происшествия, белгород, белгородский район