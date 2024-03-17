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Украинские войска обстреляли Белгород, пострадало здание детсада - РИА Новости, 17.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:26 17.03.2024 (обновлено: 16:44 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/obstrel-1933728524.html
Украинские войска обстреляли Белгород, пострадало здание детсада
Украинские войска обстреляли Белгород, пострадало здание детсада - РИА Новости, 17.03.2024
Украинские войска обстреляли Белгород, пострадало здание детсада
Здание детского сада получило повреждения в Белгороде в результате обстрела, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:26
2024-03-17T16:44
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 17 мар — РИА Новости. Здание детского сада получило повреждения в Белгороде в результате обстрела, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье в Белгороде и Белгородском районе дважды звучал сигнал ракетной опасности.У здания детского сада повреждена внешняя обшивка с двух сторон. На прилегающей территории видны следы от двух воронок. Повреждены декоративные элементы на игровой площадке. Как рассказала РИА Новости член избирательной комиссии, располагающейся в здании напротив детского сада, Вероника Мешко, дежурных групп в саду не было, так как воскресенье. Людей, пришедших на выборы, в момент обстрела отвели в укрытие.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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белгород
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происшествия, белгород, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район
Украинские войска обстреляли Белгород, пострадало здание детсада

При обстреле Белгорода и области ВСУ пострадала обшивка здания детсада

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 17 мар — РИА Новости. Здание детского сада получило повреждения в Белгороде в результате обстрела, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье в Белгороде и Белгородском районе дважды звучал сигнал ракетной опасности.
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У здания детского сада повреждена внешняя обшивка с двух сторон. На прилегающей территории видны следы от двух воронок. Повреждены декоративные элементы на игровой площадке.
Как рассказала РИА Новости член избирательной комиссии, располагающейся в здании напротив детского сада, Вероника Мешко, дежурных групп в саду не было, так как воскресенье. Людей, пришедших на выборы, в момент обстрела отвели в укрытие.
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