Москалькова получила вдвое меньше обращений по выборам, чем в 2018 году

Аппарат Москальковой получил вдвое меньше обращений по выборам, чем в 2018 году
Раньше всего избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.
Раньше всего избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.
В Татарстане явка по итогам второго дня выборов составила 63,3 процента. На избирательный участок в поселке Отары пришла многодетная семья Мурсаловых.
В Татарстане явка по итогам второго дня выборов составила 63,3 процента. На избирательный участок в поселке Отары пришла многодетная семья Мурсаловых.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил высокий уровень явки жителей региона и поблагодарил всех пришедших на выборы.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил высокий уровень явки жителей региона и поблагодарил всех пришедших на выборы.
В Новосибирской области для голосования работают 1804 постоянных избирательных участка. Также жители региона могут проголосовать дистанционно.
В Новосибирской области для голосования работают 1804 постоянных избирательных участка. Также жители региона могут проголосовать дистанционно.
В Приморском крае избирательные участки уже закрылись. Явка уже превысила значение на предыдущих президентских выборах 2018 года.
В Приморском крае избирательные участки уже закрылись. Явка уже превысила значение на предыдущих президентских выборах 2018 года.
Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики прийти на выборы, проявив гражданскую позицию и сделав ответственный выбор.
Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики прийти на выборы, проявив гражданскую позицию и сделав ответственный выбор.
Иностранные наблюдатели отметили высокий уровень организации выборов. Всего в России работают более тысячи наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.
Иностранные наблюдатели отметили высокий уровень организации выборов. Всего в России работают более тысячи наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.
Кандидат в президенты Владислав Даванков проголосовал на избирательном участке в Смоленске в здании лицея, в котором он учился.
Кандидат в президенты Владислав Даванков проголосовал на избирательном участке в Смоленске в здании лицея, в котором он учился.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы должны пройти максимально чисто и корректно.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы должны пройти максимально чисто и корректно.
Памфилова также сообщила о массовых кибератаках на сайт ЦИК и ресурсы ДЭГ.
Памфилова также сообщила о массовых кибератаках на сайт ЦИК и ресурсы ДЭГ.
Раньше всего избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.
В Татарстане явка по итогам второго дня выборов составила 63,3 процента. На избирательный участок в поселке Отары пришла многодетная семья Мурсаловых.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил высокий уровень явки жителей региона и поблагодарил всех пришедших на выборы.
В Новосибирской области для голосования работают 1804 постоянных избирательных участка. Также жители региона могут проголосовать дистанционно.
В Приморском крае избирательные участки уже закрылись. Явка уже превысила значение на предыдущих президентских выборах 2018 года.
Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики прийти на выборы, проявив гражданскую позицию и сделав ответственный выбор.
Иностранные наблюдатели отметили высокий уровень организации выборов. Всего в России работают более тысячи наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.
Кандидат в президенты Владислав Даванков проголосовал на избирательном участке в Смоленске в здании лицея, в котором он учился.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы должны пройти максимально чисто и корректно.
Памфилова также сообщила о массовых кибератаках на сайт ЦИК и ресурсы ДЭГ.