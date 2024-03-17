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Москалькова получила вдвое меньше обращений по выборам, чем в 2018 году

Москалькова получила вдвое меньше обращений по выборам, чем в 2018 году - РИА Новости, 17.03.2024

Москалькова получила вдвое меньше обращений по выборам, чем в 2018 году

Аппарат уполномоченного по правам человека получил почти в два раза меньше обращений, связанных с проведением выборов президента России, по сравнению с 2018... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:05

2024-03-17T15:05

2024-03-17T15:06

выборы президента россии — 2024

политика

россия

донецк

украина

татьяна москалькова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека получил почти в два раза меньше обращений, связанных с проведением выборов президента России, по сравнению с 2018 годом, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "С точки зрения нарушений прав, мы (аппарат уполномоченного по правам человека в РФ) получили почти что в два раза меньше обращений (в ходе выборов президента РФ, по сравнению с 2018 годом), связанных с теми или иными ситуациями. Из наиболее крупных это то, что в пункте временного размещения, где граждане, прибывшие в числе эвакуированных из Донецка и Украины и те, которые приняли гражданство, не все были охвачены голосованием и попросили территориальную избирательную комиссию, чтобы она смогла исправить эту ситуацию. Выехали немедленно к этим людям, и они проголосовали", - сказала Москалькова журналистам. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

донецк

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, донецк, украина, татьяна москалькова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф