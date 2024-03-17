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Москалькова получила всего одно обращение по голосованию

Москалькова получила всего одно обращение по голосованию - РИА Новости, 17.03.2024

Москалькова получила всего одно обращение по голосованию

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что было получено меньше обращений по голосованию на выборах президента РФ, чем в прошлый раз. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T18:21

2024-03-17T18:21

2024-03-17T18:41

выборы президента россии — 2024

политика

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москва

татьяна москалькова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что было получено меньше обращений по голосованию на выборах президента РФ, чем в прошлый раз."Мы получили меньше обращений, чем в прошлый раз, связанных с какими-либо недоработками или нарушениями. У меня оно было практически одно, когда в пункте временного размещения эвакуированных немножко не всех охватили. Их там много теперь, граждан России. Когда мы сообщили, что у нас такое обращение, моментально выехали и организовали голосование. Все было исправлено", - сказала Москалькова в ходе посещения общественного штаба по голосованию на выборах президента РФ в Москве.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, москва, татьяна москалькова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф