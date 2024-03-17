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Москалькова получила всего одно обращение по голосованию - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
18:21 17.03.2024 (обновлено: 18:41 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/obraschenie-1933760899.html
Москалькова получила всего одно обращение по голосованию
Москалькова получила всего одно обращение по голосованию - РИА Новости, 17.03.2024
Москалькова получила всего одно обращение по голосованию
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что было получено меньше обращений по голосованию на выборах президента РФ, чем в прошлый раз. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T18:21
2024-03-17T18:41
выборы президента россии — 2024
политика
россия
москва
татьяна москалькова
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что было получено меньше обращений по голосованию на выборах президента РФ, чем в прошлый раз."Мы получили меньше обращений, чем в прошлый раз, связанных с какими-либо недоработками или нарушениями. У меня оно было практически одно, когда в пункте временного размещения эвакуированных немножко не всех охватили. Их там много теперь, граждан России. Когда мы сообщили, что у нас такое обращение, моментально выехали и организовали голосование. Все было исправлено", - сказала Москалькова в ходе посещения общественного штаба по голосованию на выборах президента РФ в Москве.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, москва, татьяна москалькова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Москва, Татьяна Москалькова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Москалькова получила всего одно обращение по голосованию

Москалькова: обращений к омбудсмену на текущих выборах меньше, чем в прошлый раз

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкТатьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами президента РФ
Татьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами президента РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Татьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами президента РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что было получено меньше обращений по голосованию на выборах президента РФ, чем в прошлый раз.
«
"Мы получили меньше обращений, чем в прошлый раз, связанных с какими-либо недоработками или нарушениями. У меня оно было практически одно, когда в пункте временного размещения эвакуированных немножко не всех охватили. Их там много теперь, граждан России. Когда мы сообщили, что у нас такое обращение, моментально выехали и организовали голосование. Все было исправлено", - сказала Москалькова в ходе посещения общественного штаба по голосованию на выборах президента РФ в Москве.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Голосование в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Раньше всего избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке во Владивостоке

Раньше всего избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В Татарстане явка по итогам второго дня выборов составила 63,3 процента. На избирательный участок в поселке Отары пришла многодетная семья Мурсаловых.

Многодетная семья Мурсаловых голосует на выборах президента России на избирательном участке в школе №100 в поселке Отары, Казань

В Татарстане явка по итогам второго дня выборов составила 63,3 процента. На избирательный участок в поселке Отары пришла многодетная семья Мурсаловых.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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2 из 10
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил высокий уровень явки жителей региона и поблагодарил всех пришедших на выборы.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на пути к избирательному участку No332 в Калининграде

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил высокий уровень явки жителей региона и поблагодарил всех пришедших на выборы.

© РИА Новости / Виталий Невар
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3 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Новосибирской области для голосования работают 1804 постоянных избирательных участка. Также жители региона могут проголосовать дистанционно.

Выборы президента России

В Новосибирской области для голосования работают 1804 постоянных избирательных участка. Также жители региона могут проголосовать дистанционно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 10
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В Приморском крае избирательные участки уже закрылись. Явка уже превысила значение на предыдущих президентских выборах 2018 года.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке во Владивостоке

В Приморском крае избирательные участки уже закрылись. Явка уже превысила значение на предыдущих президентских выборах 2018 года.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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5 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики прийти на выборы, проявив гражданскую позицию и сделав ответственный выбор.

Выборы президента России

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики прийти на выборы, проявив гражданскую позицию и сделав ответственный выбор.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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6 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Иностранные наблюдатели отметили высокий уровень организации выборов. Всего в России работают более тысячи наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Новосибирске

Иностранные наблюдатели отметили высокий уровень организации выборов. Всего в России работают более тысячи наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 10
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Кандидат в президенты Владислав Даванков проголосовал на избирательном участке в Смоленске в здании лицея, в котором он учился.

Кандидат в президенты РФ, заместитель председателя Государственной Думы РФ Владислав Даванков голосует на президентских выборах на избирательном участке в Смоленске

Кандидат в президенты Владислав Даванков проголосовал на избирательном участке в Смоленске в здании лицея, в котором он учился.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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8 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы должны пройти максимально чисто и корректно.

Выборы президента России

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы должны пройти максимально чисто и корректно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Памфилова также сообщила о массовых кибератаках на сайт ЦИК и ресурсы ДЭГ.

Выборы президента России

Памфилова также сообщила о массовых кибератаках на сайт ЦИК и ресурсы ДЭГ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 10

Раньше всего избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 10

В Татарстане явка по итогам второго дня выборов составила 63,3 процента. На избирательный участок в поселке Отары пришла многодетная семья Мурсаловых.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
2 из 10

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил высокий уровень явки жителей региона и поблагодарил всех пришедших на выборы.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
3 из 10

В Новосибирской области для голосования работают 1804 постоянных избирательных участка. Также жители региона могут проголосовать дистанционно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 10

В Приморском крае избирательные участки уже закрылись. Явка уже превысила значение на предыдущих президентских выборах 2018 года.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
5 из 10

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики прийти на выборы, проявив гражданскую позицию и сделав ответственный выбор.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 10

Иностранные наблюдатели отметили высокий уровень организации выборов. Всего в России работают более тысячи наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Кандидат в президенты Владислав Даванков проголосовал на избирательном участке в Смоленске в здании лицея, в котором он учился.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
8 из 10

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы должны пройти максимально чисто и корректно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 10

Памфилова также сообщила о массовых кибератаках на сайт ЦИК и ресурсы ДЭГ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 10
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияМоскваТатьяна МоскальковаЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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