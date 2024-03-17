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На Сызранском НПЗ в Самарской области полностью ликвидировали пожар

На Сызранском НПЗ в Самарской области полностью ликвидировали пожар - РИА Новости, 17.03.2024

На Сызранском НПЗ в Самарской области полностью ликвидировали пожар

Пожар полностью ликвидировали на Сызранском НПЗ в Самарской области, который атаковал БПЛА утром в субботу, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T08:44

2024-03-17T08:44

2024-03-17T08:51

специальная военная операция на украине

самарская область

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САМАРА, 16 мар - РИА Новости. Пожар полностью ликвидировали на Сызранском НПЗ в Самарской области, который атаковал БПЛА утром в субботу, сообщили РИА Новости в правительстве региона."В 6.42 пожар в Сызрани полностью ликвидирован", - сообщила собеседница агентства.Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил РИА Новости, что утром в субботу БПЛА атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ. В результате на первом заводе возникло возгорание установки по переработке нефтепродуктов, на втором предприятии атака была пресечена. По предварительным данным, пострадавших нет.В правительстве региона сообщали, что в субботу в 9.03 (8.03 мск) на Сызранском НПЗ локализовали возгорание на площади 500 квадратных метров, в 13.25 (12.25 мск) было объявлена ликвидация открытого горения.

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самарская область

сызрань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

самарская область, происшествия, дмитрий азаров, сызрань