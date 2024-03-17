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На Сызранском НПЗ в Самарской области полностью ликвидировали пожар
На Сызранском НПЗ в Самарской области полностью ликвидировали пожар - РИА Новости, 17.03.2024
На Сызранском НПЗ в Самарской области полностью ликвидировали пожар
Пожар полностью ликвидировали на Сызранском НПЗ в Самарской области, который атаковал БПЛА утром в субботу, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:44
2024-03-17T08:44
2024-03-17T08:51
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САМАРА, 16 мар - РИА Новости. Пожар полностью ликвидировали на Сызранском НПЗ в Самарской области, который атаковал БПЛА утром в субботу, сообщили РИА Новости в правительстве региона."В 6.42 пожар в Сызрани полностью ликвидирован", - сообщила собеседница агентства.Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил РИА Новости, что утром в субботу БПЛА атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ. В результате на первом заводе возникло возгорание установки по переработке нефтепродуктов, на втором предприятии атака была пресечена. По предварительным данным, пострадавших нет.В правительстве региона сообщали, что в субботу в 9.03 (8.03 мск) на Сызранском НПЗ локализовали возгорание на площади 500 квадратных метров, в 13.25 (12.25 мск) было объявлена ликвидация открытого горения.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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самарская область, происшествия, дмитрий азаров, сызрань
Специальная военная операция на Украине, Самарская область, Происшествия, Дмитрий Азаров, Сызрань
На Сызранском НПЗ в Самарской области полностью ликвидировали пожар
На НПЗ в Самарской области полностью ликвидировали пожар после атаки БПЛА
САМАРА, 16 мар - РИА Новости. Пожар полностью ликвидировали на Сызранском НПЗ в Самарской области, который атаковал БПЛА утром в субботу, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
"В 6.42 пожар в Сызрани полностью ликвидирован", - сообщила собеседница агентства.
Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
сообщил РИА Новости, что утром в субботу БПЛА атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ. В результате на первом заводе возникло возгорание установки по переработке нефтепродуктов, на втором предприятии атака была пресечена. По предварительным данным, пострадавших нет.
В правительстве региона сообщали, что в субботу в 9.03 (8.03 мск) на Сызранском НПЗ локализовали возгорание на площади 500 квадратных метров, в 13.25 (12.25 мск) было объявлена ликвидация открытого горения.
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