https://ria.ru/20240317/novak-1933688541.html

Новак проголосовал очно в Москве

Новак проголосовал очно в Москве - РИА Новости, 17.03.2024

Новак проголосовал очно в Москве

Вице-премьер РФ Александр Новак отдал свой голос на выборах президента России очно на избирательном участке в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:22

2024-03-17T14:22

2024-03-17T14:22

выборы президента россии — 2024

политика

москва

александр новак

россия

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

николай харитонов

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак отдал свой голос на выборах президента России очно на избирательном участке в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, москва, александр новак, россия, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, николай харитонов