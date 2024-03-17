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Новак проголосовал очно в Москве - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:22 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/novak-1933688541.html
Новак проголосовал очно в Москве
Новак проголосовал очно в Москве - РИА Новости, 17.03.2024
Новак проголосовал очно в Москве
Вице-премьер РФ Александр Новак отдал свой голос на выборах президента России очно на избирательном участке в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:22
2024-03-17T14:22
выборы президента россии — 2024
политика
москва
александр новак
россия
леонид слуцкий (политик)
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак отдал свой голос на выборах президента России очно на избирательном участке в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, москва, александр новак, россия, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Александр Новак, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, Николай Харитонов
Новак проголосовал очно в Москве

Вице-премьер России Новак проголосовал очно на избирательном участке в Москве

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВице-премьер России Александр Новак
Вице-премьер России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вице-премьер России Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак отдал свой голос на выборах президента России очно на избирательном участке в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаМоскваАлександр НовакРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФНиколай Харитонов
 
 
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